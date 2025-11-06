Πέντε άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια μεγάλης μεταλλικής κατασκευής που κατέρρευσε σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν τη μεταλλική κατασκευή να διαλύεται και να ανατρέπεται, περιβαλλόμενη από παρόμοιες εγκαταστάσεις. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και την επικινδυνότητα των συνθηκών στο εργοτάξιο.

Ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής Κιμ Τζουνγκ-σικ δήλωσε ότι τη στιγμή του ατυχήματος εργάτες αποσυναρμολογούσαν τμήματα της κατασκευής, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την κατεδάφιση της μονάδας θέρμανσης σε περίπου δέκα ημέρες. Η συγκεκριμένη μονάδα είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας.

Όπως ανέφερε ο Κιμ, δύο άνθρωποι διασώθηκαν αμέσως μετά την κατάρρευση, ενώ άλλοι δύο ανασύρθηκαν αργότερα από τα ερείπια. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων.