Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας ενδέχεται να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα», εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Πριν από τη συνάντησή του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ, ο Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής πολιτικής του, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι η επιστροφή των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη, τη Νότια Κορέα, εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι δύο χώρες θα καταλήξουν σε μία «καλή συμφωνία» που θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις.