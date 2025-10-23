Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.
Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Μαλαισία το βράδυ της Παρασκευής και στη συνέχεια θα επισκεφτεί τη Νότια Κορέα, όπου η συνάντηση με τον Σι θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη.
Με πληροφορίες από Reuters
- «Δεύτερη ευκαιρία» στο Σαν Φρανσίσκο από τον Τραμπ: Δεν θα αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες
- ΣΥΡΙΖΑ: Πέρασε η εισηγήση Φάμελλου υπέρ της συμπόρευσης με Αλέξη Τσίπρα – Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας
- Δημοσκόπηση Pulse: Υπερδιπλάσια διαφορά της ΝΔ επί του ΠΑΣΟΚ – Τι προκύπτει για τυχόν «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά