Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Μαλαισία το βράδυ της Παρασκευής και στη συνέχεια θα επισκεφτεί τη Νότια Κορέα, όπου η συνάντηση με τον Σι θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη.

Με πληροφορίες από Reuters