Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί εκφράζουν δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του σχετικά με το κόστος ζωής, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, κατέγραψε ποσοστό έγκρισης 40% για τον Τραμπ, έναντι 42% στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 20 Οκτωβρίου.

Από τα μέσα Μαΐου, η δημοτικότητα του Τραμπ παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, το ποσοστό όσων αποδοκιμάζουν την απόδοσή του αυξήθηκε από 52% στα μέσα Μαΐου σε 57% στην πιο πρόσφατη μέτρηση.

Ανησυχία για το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό

Ο Τραμπ είχε κερδίσει τις εκλογές με την υπόσχεση να περιορίσει τον πληθωρισμό που είχε πλήξει την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Παρ’ όλα αυτά, οι πολίτες του δίνουν χαμηλή βαθμολογία για τη διαχείριση του αυξανόμενου κόστους που πιέζει τα αμερικανικά νοικοκυριά. Διπλάσιο ποσοστό Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα του κόστους ζωής, σε σχέση με εκείνους που τον εγκρίνουν.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί, ενώ η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, επιχειρώντας να στηρίξει την οικονομία.

Περιορισμένη ανησυχία για το shutdown

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι πολλοί Αμερικανοί δείχνουν περιορισμένη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown), τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους σε αναγκαστική άδεια.

Περίπου το 29% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είτε δεν ενδιαφέρεται είτε είναι ικανοποιημένο από το shutdown, ενώ το 20% δηλώνει οργισμένο. Το 50% εκφράζει απογοήτευση, με τους περισσότερους να αναφέρουν ότι η διακοπή είχε μικρό ή κανέναν αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Στήριξη στις επιδοτήσεις υγείας

Τέλος, το 73% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση υποστηρίζει τη θέση των Δημοκρατικών για την ανανέωση των επιδοτήσεων στην ασφάλιση υγείας, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους, παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με την αύξηση του ομοσπονδιακού ελλείμματος.