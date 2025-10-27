Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), χωρίς όμως να διευκρινίσει τον λόγο. Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One με προορισμό το Τόκιο.

«Ήταν τέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία και ραδιοκύματα για τη δημιουργία λεπτομερών εικόνων του εσωτερικού του σώματος και εφαρμόζεται για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση πλήθους παθήσεων.

Ο Τραμπ, 79 ετών, είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο που έχει ορκιστεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παραμένει ο δεύτερος γηραιότερος στην ιστορία του αξιώματος.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο θεράπων ιατρός του προέδρου είχε δηλώσει πως ο Τραμπ χαίρει «εξαίρετης υγείας» μετά από εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Ανησυχίες για την υγεία του προέδρου

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι ο Τραμπ παρουσίασε πρήξιμο στα κάτω άκρα και αιμάτωμα στο δεξί του χέρι, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών που έδειχναν εμφανές οίδημα και χρήση μέικ απ για την κάλυψη της περιοχής.

Ο προσωπικός του γιατρός Σον Μπαρμπαρέλα, σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε τότε, εξήγησε ότι το πρόβλημα στο πόδι οφειλόταν σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια συχνή και καλοήθη πάθηση σε άτομα άνω των 70 ετών.

Όσον αφορά το αιμάτωμα στο χέρι, σημείωσε ότι πρόκειται για ερεθισμό μαλακού ιστού, πιθανό αποτέλεσμα των συχνών χειραψιών και της λήψης ασπιρίνης, την οποία ο πρόεδρος χρησιμοποιεί στο πλαίσιο «συμβατικού καθεστώτος καρδιαγγειακής αποτροπής».

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να υποβαθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με την υγεία του Τραμπ, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία της κατάστασής του.