Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθεί με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε Μιουνγκ σήμερα, κατά τη τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), που διεξάγεται στη Νότια Κορέα, με το Πεκίνο να επιβάλλεται ως η βασική δύναμη απουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σι συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Τραμπ – στην πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση που είχαν από το 2019—,πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής της APEC στην Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συμφώνησαν σε ανακωχή στον εμπορικό τους πόλεμο, με την Ουάσινγκτον να δέχεται να μειώσει κάποιους από τους δασμούς που είχε επιβάλει στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα, με αντάλλαγμα το Πεκίνο να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές των σπάνιων γαιών και να αυξήσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας.

Στη συνέχεια ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον, αφήνοντας τον Σι στο επίκεντρο της συνόδου της APEC, όπου το Πεκίνο εμφανίστηκε ως υπέρμαχος του πολιπολικού κόσμου έναντι των «ηγεμονικών» τάσεων, μια έμμεση, αλλά ξεκάθαρη αναφορά στις ΗΠΑ.

Στη διάρκεια ομιλίας του στο κλείσιμο της συνόδου σήμερα ο Σι ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της APEC το 2026 στην πόλη Σεντζέν.

Παράλληλα πρότεινε τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργάνου που θα αναλάβει να ορίσει ρυθμιστικά πλαίσια για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Αυτά ήταν τα πρώτα σχόλια του Κινέζου προέδρου για την πρωτοβουλία που παρουσίασε νωρίτερα φέτος το Πεκίνο, την ώρα που οι ΗΠΑ αντιτίθενται στις προσπάθειες να οριστεί ρυθμιστικό πλαίσιο στην AI από διεθνή όργανα.

Ο Σι δήλωσε ότι ένας Παγκόσμιος Οργανισμός Συνεργασίας για την ΑΙ θα μπορούσε να θέσει ρυθμιστικούς κανόνες και να ενισχύσει τη συνεργασία, καθιστώντας την ΑΙ «δημόσιο αγαθό για τη διεθνή κοινότητα».

Στις δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ύψιστης σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των ανθρώπων σε όλες τις χώρες και τις περιοχές».

Συναντήσεις

Ο Σι συναντήθηκε χθες Παρασκευή με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, τη πρώτη επίσημη συνομιλία μεταξύ των ηγετών της Κίνας και του Καναδά από το 2017.

Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος «να επαναφέρει τις σινοκαναδικές σχέσεις σε έναν καλό δρόμο» και προσκάλεσε τον Κάρνεϊ στην Κίνα.

Είχε επίσης την πρώτη του συνάντηση με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, έντονη επικρίτρια της Κίνας.

Η Τακαΐτσι δήλωσε ότι επιθυμεί «μια στρατηγική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας», αλλά πρόσθεσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Σι αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που προκαλούν ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Έκανε λόγο για έναν «άμεσο και ειλικρινή διάλογο».

Ο Σι αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο, που εξελέγη τον Ιούνιο.

Να καθησυχάσει το Πεκίνο

Η Σεούλ προσπαθεί εδώ και χρόνια να διατηρήσει την ισορροπία στις σχέσεις με το Πεκίνο και την Ουάσινγκτον, τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο και τη βασική εγγυήτρια της ασφάλειάς της.

Όμως οι σχέσεις με την Κίνα επιδεινώθηκαν το 2016, όταν η Νότια Κορέα δέχθηκε να αναπτύξει ένα αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας THAAD. Το Πεκίνο αντέδρασε επιβάλλοντας σημαντικά οικονομικά αντίμετρα, μεταξύ των οποίων περιορισμούς στις νοτιοκορεατικές εταιρείες και απαγόρευση των ομαδικών ταξιδιών.

Η Νότια Κορέα, που υπέγραψε αυτή την εβδομάδα οικονομική συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις ΗΠΑ προκειμένου να λάβει μείωση δασμών από την Ουάσινγκτον, εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα.

Ο Λι θα προσπαθήσει μάλλον να καθησυχάσει το Πεκίνο δείχνοντας ότι «η ευθυγράμμιση της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ δεν αποκλείει μια ρεαλιστική οικονομική συνεργασία με την Κίνα», εκτίμησε ο Σέονγκ-χιόν Λι, ερευνητής στο Κέντρο Ασίας του Χάρβαρντ.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης επιθυμεί «κάποια οικονομική σταθερότητα και μια πιο προβλέψιμη βάση στις διμερείς σχέσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι σχέσεις με την Κίνα εξαρτώνται επίσης από τους στενούς δεσμούς που διατηρεί το Πεκίνο με τη Βόρεια Κορέα, η οποία επίσημα παραμένει σε πόλεμο με τη Νότια.

Ο πρόεδρος Λι σχεδιάζει να συζητήσει τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο με τον Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε το γραφείο του προέδρου της Νότιας Κορέας.

Πριν από τη συνάντηση αυτή η Πιονγιάνγκ ανακοίνωσε ότι η προοπτική της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας είναι ένα «μη ρεαλιστικό όνειρο» που «δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει πραγματικότητα, όσες φορές κι αν συζητηθεί», σύμφωνα με το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.