Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Κορέα, όταν ένας μεθυσμένος Ρώσος, οπλισμένος με μπαλτά, επιτέθηκε σε αστυνομικούς στη Σεούλ.

Σύμφωνα με το ρωσικό σάιτ SHOT ο Ρώσος πολίτης περιφερόταν στην περιοχή Μουνγκ Ντόνγκ της Σεούλ με τον μπαλτά στο χέρι σε έξαλλη κατάσταση. Ένας κάτοικος της περιοχής τον πλησίασε.

Ο 34χρονος Ρώσος άρχισε να κραδαίνει το μεγάλο μαχαίρι, να σπάει βιτρίνες καταστημάτων και να χτυπάει τον τοίχο, κάτι που τρόμαξε τον Κορεάτη.

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, που έφτασαν στο σημείο, ο 34χρονος αρνήθηκε να παραδώσει το όπλο, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να χρησιμοποιήσουν ηλεκτροσόκ, άσφαιρα και τελικά πραγματικά πυρά για να τον ακινητοποιήσουν.

Μεταφέρθηκε στην τοπική φυλακή.

Κατηγορείται για παρεμπόδιση επίσημων καθηκόντων και εκφοβισμό. Φέρεται επίσης να έχει βίζα πρόσφυγα.