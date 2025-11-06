Το καλύτερο ίσως σχόλιο για το ματς Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν (1-1) το έκανε στο τέλος του ο προπονητής των πρωταθλητών Ολλανδίας Πίτερ Μποζ. «Ημασταν τυχεροί, δεν δικαιούμασταν τον βαθμό. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, άξιζε τη νίκη. (…). Το πρόβλημά μας ήταν ότι όταν είχαμε την κατοχή της μπάλας, το παιχνίδι μας δεν ήταν καλό. Δεν αλλάζαμε γρήγορα την μπάλα, δεν είχαμε πάσες σε ελεύθερους παίκτες. Η ανάπτυξη ήταν το πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός δεν μας επέτρεψε να παίξουμε. Ουσιαστικά η μόνη φάση στην οποία δείξαμε το ποδόσφαιρό μας ήταν αυτή στο 12ο λεπτό όταν σκόραρε ο Σαϊμπάρι, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ σωστά ακυρώθηκε» είπε. Ο Μποζ έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλαξε όλους τους κυνηγούς της ομάδας του που ξεκίνησαν το ματς, χρησιμοποίησε στο τέλος στη θέση ενός αριστερού μπακ ένα εξτρέμ, τελείωσε το παιχνίδι με ένα σχήμα χωρίς ισορροπία που έμοιαζε με 3-3-4! Θα μπορούσε να θριαμβολογήσει λέγοντας πως το ρίσκο του δικαιώθηκε. Αλλά είναι σοβαρός άνθρωπος και προτίμησε να είναι ειλικρινής.

Ο τρόπος

Το παιχνίδι αυτό αφήνει μια πικρή γεύση στον πρωταθλητή Ελλάδος όχι γιατί δεν κέρδισε, αλλά γιατί του υπενθύμισε πως στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν αρκεί να κάνει την καλύτερή του εμφάνιση για να τα καταφέρει: αυτό κυρίως συνέβη την Τρίτη το βράδυ. Ο Ολυμπιακός είχε διακριθέντες όλους τους βασικούς του. Είχε επίσης σχέδιο και στην άμυνα, όπου ο Ροντινέι, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και ο Ορτέγκα ήταν υποδειγματικοί, και είχε και μαχητές στη μεσαία γραμμή (ο Γκαρθία και ο Μουζακίτης έκαναν σωστά τα πάντα).

Κυρίως είχε ένα ωραίο επιθετικό τρόπο: οι συγκλίσεις του Ποντένσε και του Ζέλσον που άφηναν τις πλάγιες γραμμές για να πλαισιώσουν τον Τσικίνιο, μπέρδεψαν πολύ τους Ολλανδούς κι έφεραν και το γκολ του 1-0 (συνεργασία Τσικίνιο – Ζέλσον) και συνολικά 12 τελικές προσπάθειες εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός έψαξε αυτό το δεύτερο γκολ που θα του έδινε την νίκη χωρίς να κινδυνέψει παρά ελάχιστα: το σουτ γκολ του Ρικάρντο Πέπι στο 92′ είναι η μόλις δεύτερη τελική προσπάθεια στο ματς. Αλλά παρ’ όλα αυτά ο πρωταθλητής Ελλάδας δεν κέρδισε. Οχι γιατί η PSV είναι καλύτερη ομάδα, όσο γιατί η ίδια η διοργάνωση είναι σκληρή. Αδυσώπητη.

‘Ισως

Θα μπορούσε ο κόουτς Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιήσει στο τέλος έναν κεντρικό αμυντικό ακόμα; Ισως ναι. Ο Ολυμπιακός είχε κουραστεί από την υπερπροσπάθεια, ο Μποζ είχε στείλει στο γήπεδο πέντε φρέσκους μεσοεπιθετικούς: τρεις εμπλέκονται στο γκολ της ισοφάρισης. Ο Μεντιλίμπρ είχε δει τη δυσκολία και πέρασε στο ματς στο τέλος τον Κοστίνια αντί του Ποντένσε και τον Σιπιόνι αντί του Ελ Κααμπί.

Πέρυσι στο ματς με την Μπόντο όταν θέλησε να κρατήσει τη νίκη με 2-1 (που ήταν πολύτιμη γιατί έδινε βαθμούς αν όχι και πρόκριση) έβαλε στον 84′ τον Μπιανκόν αντί του Τσικίνιο για να αγωνιστεί δίπλα στον Ρέτσο και στον Πιρόλα: ο Βάσκος δεν διστάζει να κάνει και τέτοιες αλλαγές. Αλλά την Τρίτη ήθελε να κερδίσει το ματς με το ποδόσφαιρό του, να μείνει δηλαδή συνεπής σε όσα είχε πει στη συνέντευξη Τύπου πριν από αυτό. Δεν τον κατηγορώ: νομίζω πως ήταν τόσο περήφανος για την απόδοση του Ολυμπιακού που δεν ήθελε να πειράξει τίποτα.

Λανθασμένος

Το ματς είχε χαρακτηριστεί τελικός. Ο χαρακτηρισμός υπήρξε λανθασμένος. Τίποτα δεν κρίνεται σε μια διοργάνωση όπως το Τσάμπιονς Λιγκ όταν απομένουν τέσσερις αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει στο Καραϊσκάκη με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερ Λεβερκούζεν κι εκτός έδρας με την Καϊράτ και τον Αγιαξ. Του λείπουν κυρίως οι δυο βαθμοί με την Πάφο. Αλλά όλοι είναι στη βαθμολογία κοντά. Και κανείς δεν γνωρίζει πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να μπεις στον δεύτερο γύρο.

Αυτό που χρειάζεται ο πρωταθλητής είναι εμφανίσεις ανάλογες με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και λίγη άγια τύχη. Θυμίζω ότι ειδικά αυτή την έχει αντίπαλο σταθερά. Με την Πάφο δεν βρήκε γκολ παρά την υπεροχή του, με την Αρσεναλ τον σταμάτησε ο αντίπαλος τερματοφύλακας, με την Μπαρτσελόνα αδικήθηκε και με την PSV δέχτηκε την ισοφάριση απλά γιατί οι αντίπαλοί του ήταν τυχεροί. Δεν το λέω εγώ αλλά ο καλός προπονητής τους.

Υποχρέωση

Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που παίρνουν τη σκυτάλη απόψε χρειάζονται νίκες για να προκριθούν: η βραδιά είναι από τις πιο εύκολες που θα έχουν από το ξεκίνημα των διοργανώσεων στις οποίες παίρνουν μέρος. Αν κάποιος δεν κερδίσει, θα μπλέξει τη ζωή του μόνος του.

Φόρμα

Ο ΠΑΟΚ περιμένει στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις (που ήδη διέλυσε ο ΠΑΟ και μάλιστα εκτός έδρας) και έρχεται από ένα σερί καλών αποτελεσμάτων που μαρτυρούν ότι είναι σε σπουδαία φόρμα. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι να αποδειχτεί ότι έχει το μυαλό του στο ελληνικό πρωτάθλημα: θυμίζω ότι την Κυριακή έχει μπροστά του ένα κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο. Είναι δεδομένο πως φέτος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά όπως είδαμε και στο ματς με τη Λιλ ο ΠΑΟΚ αν έχει ευκαιρία για μια νίκη δεν θα την αφήσει να του ξεφύγει.

Εύκολα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη Μάλμε, που μετά τις δυο προηγούμενες καλές σεζόν της φέτος κινήθηκε στη μετριότητα. Αν έχετε στο μυαλό σας την πρωταθλήτρια Σουηδίας που ένα χρόνο πριν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στους προκριματικούς του Τσάμπιονς Λιγκ κι έδωσε μια μάχη χάνοντας από τον Ολυμπιακό στη league phase του Europa League να την ξεχάσετε. Φέτος τερματίζει στο πρωτάθλημα Σουηδίας που ολοκληρώνεται στην έκτη θέση και του χρόνου δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Στη league phase του Europa League έχει δυο ήττες από τη Λουντογκόρετς (1-2) και τη Βικτόρια Πλζεν (0-3) και μια εντός έδρας ισοπαλία με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-1).

Τέλος η ΑΕΚ περιμένει ξανά τις ευεργετικές συνέπειες της συμμετοχής της στο Conference League. Το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς είναι ελαφρώς πιο δύσκολο από αυτό με την Αμπερντίν. Η Σάμροκ Ρόβερς είναι πρωταθλήτρια Ιρλανδίας. Αλλά το μόνο πρόβλημα είναι ότι το όνομά της θυμίζει ομάδα από το Μπλεκ και το Αγόρι…