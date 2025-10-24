Ο «Δικέφαλος» μπήκε φουριόζος

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκε με απίστευτη ενέργεια στο παιχνίδι, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά πως ήθελε να «χτυπήσει» τη Λιλ μέσα στο σπίτι της. Ο Κωνσταντέλιας προειδοποίησε στο 5’ με ένα επικίνδυνο σουτ που απέκρουσε ο Οζέρ, και στο 18’ ήρθε το πρώτο χτύπημα: ο Μεϊτέ εξαπέλυσε κεραυνό εκτός περιοχής μετά από πάσα του Ζίβκοβιτς και άνοιξε το σκορ (0-1).

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Μιχαηλίδης έβγαλε μαγική μπαλιά στον Ζίβκοβιτς, που προστάτεψε ιδανικά την μπάλα και πλάσαρε ψύχραιμα για το 0-2.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν ασταμάτητοι, και στο 42’ ο Κωνσταντέλιας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα: με αριστουργηματική ενέργεια πέρασε δύο αντιπάλους και με υπέροχο τελείωμα έγραψε το 0-3, βάζοντας φωτιά στο ματς!

Αντίδραση Λιλ και… «θρίλερ» ως το φινάλε

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιλ βγήκε μπροστά για να σώσει ό,τι μπορούσε. Ο Αντρέ μείωσε με κεφαλιά στο 57’ (1-3), ενώ στο 68’ ο Ιγκαμανέ σκόραρε ξανά με κεφαλιά, ρίχνοντας τη διαφορά στο γκολ (2-3).

Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 70’ ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Ζίβκοβιτς νικήθηκε από τον Οζέρ. Παρ’ όλα αυτά, ο Σέρβος βρήκε την εκδίκησή του λίγο αργότερα: στο 74’ εκμεταλλεύτηκε την εκπληκτική ενέργεια του Ντεσπόντοφ και σκόραρε για το 2-4.

Η Λιλ απάντησε και πάλι στο 78’ με τον Ιγκαμανέ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα (3-4), όμως εκεί σταμάτησε. Ο Τσιφτσής κατέβασε ρολά στο 84’, αποκρούοντας το σουτ του Εμπεμπά, ενώ στο 90+4’ στάθηκε τυχερός, καθώς η κεφαλιά του Κεντζιόρα βρήκε στο δοκάρι της δικής του εστίας!

Στο 90+8’ η Λιλ σκόραρε ξανά με τον Αντρέ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά μέσω VAR για φάουλ πάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Κεντζιόρα αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος, όμως ο ΠΑΟΚ κράτησε το ιστορικό διπλό.

Λιλ (Ζενεσιό): Οζέρ, Μαντί, Ενγκόι, Σάντος, Φέρντονκ, Ραγκουμπέρ, Αντρέ, Σαχραουί, Κορέια, Φερνάντες-Πάρντο, Ιγκαμάνε.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Τσάλοβ.