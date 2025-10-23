Ο ΠΑΟΚ δίνει ένα από τα πιο απαιτητικά του παιχνίδια στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει «ζωντανό» στη μάχη της πρόκρισης, μετά το άσχημο ξεκίνημά του στον όμιλο — με μία ισοπαλία απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα και μία ήττα από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, χωρίς τους Τάισον και Οζντόεφ στη διάθεσή του, προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα συγκριτικά με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Στην εστία ξεκινάει ο Τσιφτσής, με τους Κένι και Μπάμπα Ράχμαν στα άκρα της άμυνας και τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη ως κεντρικό δίδυμο.

Στον άξονα, ο Λουτσέσκου επέλεξε το δίδυμο Καμαρά–Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια να κινείται πιο μπροστά ως «δεκάρι». Στα φτερά της επίθεσης θα βρεθούν οι Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ξεκινά ο Τσάλοφ.