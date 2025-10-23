Ο γεννημένος στη Λιλ Ραγκουέλ, που έζησε συνολικά εννέα χρόνια στην Ελλάδα και έχει σύζυγο Ελληνίδα από τον Βόλο, δεν έχει ξεχάσει ούτε τη γλώσσα, ούτε τις εικόνες από τα ελληνικά γήπεδα. Αντίθετα, μιλά σε άπταιστα ελληνικά και με εμφανή αγάπη για τη χώρα που υπήρξε δεύτερο σπίτι του. Και με αφορμή τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα στη Λιλ και τον ΠΑΟΚ, αναλύει με καθαρό ποδοσφαιρικό βλέμμα τα δεδομένα του παιχνιδιού.

«Δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ, έχει βρει ρυθμό η Λιλ»

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αυτό με τη Λιλ», λέει ο Ραγκουέλ στην αρχή της κουβέντας μας. «Δεν άρχισε καλά τη σεζόν, όμως πλέον έχει βρει ρυθμό και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι ρολάρει καλύτερα, γιατί είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ φέτος. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος: να τερματίσει στην πρώτη τετράδα και να επιστρέψει στο Champions League. Αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο».

Η ανάλυσή του για τη Λιλ αποπνέει βαθιά γνώση του εσωτερικού της συλλόγου: «Η ομάδα έχει καταφέρει να χτίσει έναν συνδυασμό από έμπειρους παίκτες στην άμυνα και νεαρούς, πολύ γρήγορους παίκτες στην επίθεση. Ο Μπρουνό Ζενεσιό έχει περάσει ήδη τη δική του φιλοσοφία. Θέλει να εκμεταλλεύεται την ταχύτητα και τη φρεσκάδα των νεαρών του παικτών και να επιβάλλει ρυθμό, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Η Λιλ είναι ομάδα που παίζει με ένταση, πιέζει ψηλά και προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα από την άμυνα στην επίθεση. Αν της αφήσεις χώρο, θα σου κάνει ζημιά».

«Ο Ιγκαμάνε είναι ποδοσφαιριστής για πολύ μεγαλύτερα πράγματα»

Όταν η κουβέντα πηγαίνει σε ονόματα, ο Ραγκουέλ στέκεται ιδιαίτερα σε έναν ποδοσφαιριστή: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο Ιγκαμάνε. Είναι εξαιρετικός, πολύ ταλαντούχος, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στη Λιλ για να κάνει το επόμενο βήμα και να φύγει με μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων. Ήδη τον παρακολουθούν μεγάλες ομάδες. Έχει ταχύτητα, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ο ΠΑΟΚ είναι μια έμπειρη ομάδα και μπορεί να διαχειριστεί τέτοιους παίκτες, αλλά η Λιλ έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να παίζει τέτοιου είδους ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι αφελής, ξέρει πώς να «χτυπά» στις λεπτομέρειες».

«Στη Λιλ δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά – υπάρχει τεράστιο ταλέντο»

Τα τελευταία χρόνια, ο Ραγκουέλ εργάζεται στις ακαδημίες της Λιλ, όπου έχει αναλάβει την ομάδα Κ17, δηλαδή το πρώτο σκαλοπάτι για τα μεγάλα ταλέντα του συλλόγου πριν την πρώτη ομάδα. Η δουλειά του δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά τον γεμίζει.

«Είμαι προπονητής στην Κ17 και ετοιμάζουμε ήδη τους παίκτες για την πρώτη ομάδα, σιγά-σιγά. Εδώ στη Λιλ υπάρχει πραγματικά πολύ ταλέντο. Οι άνθρωποι του συλλόγου επενδύουν στους νέους, γιατί ξέρουν πως αυτό είναι το μέλλον. Δεν θέλουν να αφήσουν κανέναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανεκμετάλλευτο. Έχουμε παίκτες με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και βλέπεις καθημερινά την εξέλιξή τους. Για μένα, είναι χαρά να δουλεύω μαζί τους, να τους βλέπω να ωριμάζουν και να παίρνουν ευκαιρίες».

Η Λιλ, άλλωστε, έχει χτίσει φήμη «φυτωρίου» σε όλη την Ευρώπη. Από αυτήν έχουν περάσει ποδοσφαιριστές όπως οι Οσιμέν, Πέπε, Γιόρο και πολλοί άλλοι οι οποίοι έκαναν μεταγραφές πολλών εκατομμυρίων. Ο Ραγκουέλ γνωρίζει πως το σύστημα δουλεύει και συνεχίζει να το υπηρετεί με πάθος.

«Η Ελλάδα είναι μέσα στην καρδιά μου»

Παρότι πλέον ζει και εργάζεται στη Γαλλία, η Ελλάδα παραμένει κομμάτι της ζωής του. «Δυστυχώς δεν θα είμαι στο παιχνίδι, γιατί θα λείπω για επαγγελματικούς λόγους», λέει με ένα μικρό χαμόγελο. «Αλλά σίγουρα θα το δω τηλεοπτικά. Έχω στην καρδιά μου την Ελλάδα και όλα όσα έζησα εκεί. Ήταν υπέροχα χρόνια, γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους και έκανα φίλους που κρατάω μέχρι σήμερα. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, από τον Βόλο, και ερχόμαστε συχνά. Πάντα νιώθω πως ένα κομμάτι μου ανήκει εκεί».

Ο Αλέν Ραγκουέλ παραμένει ένας γέφυρα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικούς κόσμους. Με τη ματιά του ανθρώπου που έζησε από μέσα και τα ελληνικά και τα γαλλικά γήπεδα, διαβάζει τον αγώνα Λιλ – ΠΑΟΚ με ρεαλισμό, αλλά και συμπάθεια και για τις δύο πλευρές.

«Είναι ωραίο που τέτοια παιχνίδια φέρνουν κοντά δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου», λέει πριν κλείσουμε. «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: κουλτούρες, ιδέες, φιλοσοφίες, που όλες συγκλίνουν στο ίδιο πάθος για τη νίκη. Εύχομαι να δούμε ένα ωραίο ματς – και ο καλύτερος ας κερδίσει».