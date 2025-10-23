Η κακή προϊστορία ξεκινάει από την ιστορική συνάντηση με τη Λυόν, τη σεζόν 1973-74 για το Κύπελλο Κυπελλούχων. Στη Γαλλία ο Δικέφαλος κατάφερε να πάρει μια σπουδαία ισοπαλία με 3-3, η οποία συνοδεύτηκε από μια τεράστια νίκη- πρόκριση στη Τούμπα, με 4-0.

Η επόμενη συνάντηση με Γάλλους ήρθε εννέα χρόνια μετά, με τη Σοσό για το Κύπελλο UEFA. O ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε τη νίκη της Τούμπας με 1-0, αφού ηττήθηκε με 2-1 στη Γαλλία, και προκρίθηκε με τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ.

Το 1992, και πάλι για το Κύπελλο UEFA, ο Δικέφαλος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Παρί. Στο πρώτο παιχνίδι στη γαλλική πρωτεύουσα, γνώρισε την ήττα με 2-0, ενώ το δεύτερο «σημάδεψε» τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Δικεφάλου για τα επόμενα χρόνια, λόγω των επεισοδίων.

Η δεύτερη πιο πρόσφατη εμπειρία ήταν στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League, τη σεζόν 2014-15, με την Γκινγκάμπ. Οι «ασπρόμαυροι» γνώρισαν την ήττα με 2-0 στη Βρετάνη, ενώ ηττήθηκαν και στην Τούμπα (1-2).

Τελευταίο χρονικό ήταν το συναπάντημα με την Μαρσέιγ στα προημιτελικά του Conference League την σεζόν 2021-22. Ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Μασσαλία με 2-1 και δεύτερη ήττα στην Τούμπα για τον Δικέφαλο με 1-0.

Ο συνολικός απολογισμός για τον ΠΑΟΚ στα γήπεδα της Γαλλίας σε πέντε αναμετρήσεις είναι μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες. Σίγουρα η προϊστορία δεν είναι σύμμαχος του Δικεφάλου, αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά σε μια σεζόν που ήδη έχει γίνει ευρωπαϊκή υπέρβαση.