Η κακή προϊστορία ξεκινάει από την ιστορική συνάντηση με τη Λυόν, τη σεζόν 1973-74 για το Κύπελλο Κυπελλούχων. Στη Γαλλία ο Δικέφαλος κατάφερε να πάρει μια σπουδαία ισοπαλία με 3-3, η οποία συνοδεύτηκε από μια τεράστια νίκη- πρόκριση στη Τούμπα, με 4-0.
Η επόμενη συνάντηση με Γάλλους ήρθε εννέα χρόνια μετά, με τη Σοσό για το Κύπελλο UEFA. O ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε τη νίκη της Τούμπας με 1-0, αφού ηττήθηκε με 2-1 στη Γαλλία, και προκρίθηκε με τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ.
Το 1992, και πάλι για το Κύπελλο UEFA, ο Δικέφαλος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Παρί. Στο πρώτο παιχνίδι στη γαλλική πρωτεύουσα, γνώρισε την ήττα με 2-0, ενώ το δεύτερο «σημάδεψε» τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Δικεφάλου για τα επόμενα χρόνια, λόγω των επεισοδίων.
Η δεύτερη πιο πρόσφατη εμπειρία ήταν στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League, τη σεζόν 2014-15, με την Γκινγκάμπ. Οι «ασπρόμαυροι» γνώρισαν την ήττα με 2-0 στη Βρετάνη, ενώ ηττήθηκαν και στην Τούμπα (1-2).
Τελευταίο χρονικό ήταν το συναπάντημα με την Μαρσέιγ στα προημιτελικά του Conference League την σεζόν 2021-22. Ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Μασσαλία με 2-1 και δεύτερη ήττα στην Τούμπα για τον Δικέφαλο με 1-0.
Ο συνολικός απολογισμός για τον ΠΑΟΚ στα γήπεδα της Γαλλίας σε πέντε αναμετρήσεις είναι μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες. Σίγουρα η προϊστορία δεν είναι σύμμαχος του Δικεφάλου, αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά σε μια σεζόν που ήδη έχει γίνει ευρωπαϊκή υπέρβαση.
Ανακοίνωσε τον Σπένσερ Ντινγουίντι η Μπάγερν Μονάχου
Η Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι
ΠΑΟΚ: Ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα με κακή προϊστορία στην Γαλλία
Ο Δικέφαλος απόψε στην Λιλ θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις των ντέρμπι στην Ελλάδα και να φύγει με... κάτι από το «Πιέρ Μορουά» και να διατηρήσει ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
Στην Αθήνα ο Ράφα Μπενίτεθ!
Ο Ράφα Μπενίτεθ, εν μέσω των εξελίξεων αναφορικά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ για το Europa League, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελλάδα, μαζί με το επιτελείο του, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού». Ο 65χρονος τεχνικός, με πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, αναμένεται να […]