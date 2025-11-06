Η Μπριζ έκανε μεγάλη εμφάνιση και κράτησε τη Μπαρτσελόνα σε δύσκολη θέση για σχεδόν όλο το ματς. Τελικά οι «μπλαουγκράνα» έφυγαν με τον βαθμό, ενώ ο Χρήστος Τζόλης από ήρωας έγινε μοιραίος: πρώτα έδωσε την ασίστ για το 2-1 και αργότερα σημείωσε αυτογκόλ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Στις καθυστερήσεις, η Μπριζ έφτασε κοντά στη νίκη, όμως το γκολ του Βέρμαντ ακυρώθηκε, επειδή έκανε φάουλ στον Σέζνι πριν σκοράρει.

Ο Φορμπς ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων, με δύο γκολ και μία ασίστ. Η Μπαρτσελόνα βρήκε λύσεις μέσω των Φερμίν Λόπες και Γιαμάλ.

Με την ισοπαλία, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης με 7 βαθμούς, ενώ η Μπριζ έχει 4 και είναι 22η.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό από την αρχή. Στο 6’, ο Φορμπς βρήκε τον Τρεσόλντι, που έκανε το 1-0. Η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα, με τον Φερμίν Λόπες να σερβίρει στον Φεράν Τόρες, ο οποίος ισοφάρισε στο 8’.

Στο 17’, η Μπριζ χτύπησε στην κόντρα. Ο Τζόλης έβγαλε φοβερή κάθετη στον Φορμπς, που τελείωσε τη φάση για το 2-1. Το ματς είχε πολλές ευκαιρίες και δύο δοκάρια: ένα για την Μπριζ στο 49’ με τον Σέις και ένα για τη Μπαρτσελόνα στο 60’ με τον Γκαρσία.

Στο 61’, ο Γιαμάλ συνδυάστηκε με τον Φερμίν και με ωραίο πλασέ έκανε το 2-2. Η Μπριζ πήρε ξανά προβάδισμα με σκόρερ τον Φορμπς, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Βανάκεν.

Στο 78’, ήρθε η ισοφάριση. Ο Τζόλης πήγε να διώξει με το κεφάλι μετά το γύρισμα του Γιαμάλ, αλλά έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, «κρεμώντας» τον τερματοφύλακα και γράφοντας το 3-3.