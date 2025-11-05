Με το σκορ στο 1-1, ο Τζόλης βρήκε χώρο στα μετόπισθεν των Καταλανών και έβγαλε υπέροχη πάσα στον Φορμπς, ο οποίος πλάσαρε τον Σέζνι για το 2-1 στο 17’.
Επιτέλους νίκη για τον Άρη, 85-78 την Σλασκ Βρότσλαβ
Τέλος στο αρνητικό σερί έδωσε ο Άρης με νίκη απέναντι στην Σλασκ Βρότσλαβ, παρότι δέχθηκε 34 πόντους στην τελευταία περίοδο
«Στοπ» στο Αζερμπαϊτζάν για την Τσέλσι, πήρε πολύτιμο βαθμό η Καραμπάγκ
Η Καραμπάγκ συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις της στο Champions League με τους Αζέρους να παίρνουν ισοαπαλία με 2-2 κόντρα στην Τσέλσι
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0: Η κυπριακή ομάδα πανηγυρίζει την πρώτη νίκη στο Champions League και γράφει ιστορία
Η Πάφος έγραψε ιστορία, κατακτώντας την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 της Βιγιαρεάλ στο «Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης». Η ομάδα του Καρσέδο χρειάστηκε τέσσερις αγωνιστικές για να πανηγυρίσει το πρώτο της «τρίποντο», φτάνοντας στους πέντε βαθμούς και ανοίγοντας τον δρόμο για ενδεχόμενη πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ. Στο πρώτο μέρος […]
Ζέλσον Μάρτινς: Ξανά πρωταγωνιστής στο γήπεδο που άφησε το τελευταίο του γκολ πριν 8 χρόνια
Ο Ζέλσον Μάρτινς απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο τεχνικά ολοκληρωμένους εξτρέμ. Στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο 30χρονος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε για τη δραστήρια συμμετοχή του και την ικανότητά του να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο Μάρτινς πραγματοποίησε συνολικά επτά ντρίμπλες, εκ των οποίων οι […]