Με το σκορ στο 1-1, ο Τζόλης βρήκε χώρο στα μετόπισθεν των Καταλανών και έβγαλε υπέροχη πάσα στον Φορμπς, ο οποίος πλάσαρε τον Σέζνι για το 2-1 στο 17’.

Δείτε παρακάτω την ασίστ του Έλληνα εξτρέμ της Βελγικής ομάδας: 

