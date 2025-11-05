Ποδόσφαιρο

Ο Ζέλσον Μάρτινς απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο τεχνικά ολοκληρωμένους εξτρέμ. Στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο 30χρονος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε για τη δραστήρια συμμετοχή του και την ικανότητά του να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο Μάρτινς πραγματοποίησε συνολικά επτά ντρίμπλες, εκ των οποίων οι […]