Ένας οδηγός φέρεται να παρέσυρε εσκεμμένα πολλούς πεζούς στο νησί Ολερόν της Γαλλίας (περιοχή Σαράντ-Μαριτίμ) το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien που επιβεβαιώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Δέκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε σοβαρά, ενώ τουλάχιστον τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί επιτόπου. Ο δήμαρχος του Ντολύς ντ’ Ολερόν, Τιμπό Μπρεχκόφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το περιστατικό προκλήθηκε «εσκεμμένα».

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 8:45 το πρωί, σε δρόμο που συνδέει τα χωριά Ντολύς και Σεν-Πιερ ντ’ Ολερόν. Ο δράστης, οδηγώντας ένα όχημα, φέρεται να έπεσε πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της έρευνας, ο άνδρας, γεννημένος το 1990, φώναξε «Allah Akbar» πριν από την επίθεση, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Le Parisien. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο οδηγός συνελήφθη χωρίς αντίσταση λίγα λεπτά αργότερα, ενώ επιχειρούσε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του στην κοινότητα Σεν-Πιερ ντ’ Ολερόν. Το όχημα κατασχέθηκε και ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση.

Ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ, Αρνό Λαραίζ, ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όπως διευκρίνισε, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία δεν έχει «αναλάβει την υπόθεση σε αυτό το στάδιο».