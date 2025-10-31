Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν τις προτάσεις της Αριστεράς για την επιβολή φόρου στους «υπερπλούσιους», επιλέγοντας να στηρίξουν ένα ηπιότερο κυβερνητικό σχέδιο που αφορά τη φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχουν εταιρείες συμμετοχών. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Λεκορνί

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους Σοσιαλιστές βουλευτές, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα αντιταχθεί στην άρση του παγώματος των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών στον επόμενο προϋπολογισμό. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά την έντονη δυσαρέσκεια της Αριστεράς για την απόρριψη του φόρου στους πλούσιους.

Η ψηφοφορία ανέδειξε τον βαθύ πολιτικό διχασμό γύρω από τη φορολόγηση των πλουσιότερων πολιτών. Κεντρώοι, συντηρητικοί και ακροδεξιοί βουλευτές καταψήφισαν τις προτάσεις των αριστερών κομμάτων, μεταξύ των οποίων και ένα μέτρο για φόρο 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζικμάν, εμπνευστής της ιδέας, υποστηρίζει ότι το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει 15-20 δισ. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία.

Στήριξη από τους σοσιαλιστές

Ο Λεκορνί, που δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εξαρτάται από τη στήριξη των Σοσιαλιστών για να περάσει τον προϋπολογισμό και να αποφύγει μια ενδεχόμενη πρόταση μομφής. «Αυτό που θέλουμε είναι να μην πληρώσουν οι Γάλλοι τον φόρο που δεν θέλουν να πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ.

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο πιθανότατα θα έκρινε άκυρο τον φόρο Ζικμάν, ενώ πρόσθεσε πως η κυβέρνηση εξετάζει την εγκατάλειψη του σχεδίου για «πάγωμα» των συντάξεων και των παροχών το 2026.

Η κυβερνητική πρόταση και οι αντιδράσεις

Ο Ζικμάν επιμένει ότι ο φόρος, που απολαμβάνει ευρείας λαϊκής αποδοχής, θα διασφάλιζε πως οι υπερπλούσιοι θα συνεισφέρουν αναλογικά όσο και ο μέσος Γάλλος φορολογούμενος. Ωστόσο, ο Λεκορνί εξέφρασε ανησυχία ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έπληττε τις γαλλικές επιχειρήσεις, θα οδηγούσε σε απώλεια θέσεων εργασίας και θα αποθάρρυνε επενδύσεις.

Αντί του φόρου στους πλουσιότερους, η κυβέρνηση πρότεινε έναν φόρο 2% επί των περιουσιακών στοιχείων εταιρειών συμμετοχών που δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι βουλευτές ενέκριναν μια ηπιότερη εκδοχή του μέτρου, που αναμένεται να αποφέρει έως και 1 δισ. ευρώ ετησίως. Στόχος είναι η φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται από εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα, με αποκλειστικό σκοπό τη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τους.

Θα έφευγαν από τη χώρα

«Ο στόχος μας δεν είναι να πετύχουμε φορολογική δικαιοσύνη εις βάρος της οικονομίας», τόνισε η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μονσαλέν, προειδοποιώντας ότι ο φόρος Ζικμάν θα οδηγούσε στην «έξοδο» των πλουσιότερων φορολογουμένων από τη χώρα.

Η τελική μορφή του φόρου θα καθοριστεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Γερουσία τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται επίσης να εξετάσει το νομοσχέδιο, καθώς στο παρελθόν έχει ακυρώσει φορολογικά μέτρα που θεωρήθηκαν ως μορφή «κατάσχεσης» περιουσίας.