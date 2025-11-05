Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πάολο Βανόλι, ο οποίος αναμένεται να διαδεχτεί τον Στέφανο Πιόλι, ο οποίος αποχώρησε μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις της ομάδας στη Serie A. Οι «βιόλα» βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς είναι ουραγοί στο ιταλικό πρωτάθλημα και η αλλαγή προπονητή κρίνεται αναγκαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, με την ανακοίνωση να αναμένεται πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας.

Οι υποχρεώσεις σε Serie A και Conference League που περιμένουν τον Βανόλι

Μέσα σε αυτό το διάστημα, η ομάδα της Φιορεντίνα καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, καθώς μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, στις 27 Νοεμβρίου, θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο «Αρτέμιο Φράνκι» για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης ομίλων του Conference League. Η αναμέτρηση με την ελληνική ομάδα είναι κρίσιμη για τους Ιταλούς, οι οποίοι πρέπει να βρουν τον δρόμο προς την επιτυχία, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση.

Ο Βανόλι αν τελικά συμφωνήσει, καλείται να βρει άμεσα λύσεις και να επαναφέρει τη Φιορεντίνα στις επιτυχίες, τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.