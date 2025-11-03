Μαύρα «σύννεφα» έχουν σκεπάσει τη Φλωρεντία και το «Αρτέμιο Φράνκι». Το στολίδι της πόλης, η Φιορεντίνα, πραγματοποιεί τη χειρότερη εκκίνηση στην ιστορία της, στη Serie A. Οι «βιόλα» που πριν δύο χρόνια αγωνιζόταν σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Conference League, πλέον βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του ιταλικού πρωταθλήματος, με το παραμύθι τους να μην έχει χαρούμενο τέλος!

Ένα ρεκόρ που θέλουν να ξεχάσουν στη Φλωρεντία

Η Φιορεντίνα ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26 με αρκετά όνειρα και φιλοδοξίες. Ο Στέφανο Πιόλι, πρώην προπονητής της Μίλαν, επέστρεψε στην Ιταλία μετά από ένα μικρό «διάλειμμα» στη Σαουδική Αραβία και ανέλαβε τους «βιόλα». Ωστόσο, ούτε ο πολύπειρος τεχνικός, φανταζόταν την καταστροφή που περίμενε την ομάδα του. Στους πρώτους 10 αγώνες της Serie A, η Φιορεντίνα μετράει τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες. Έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς και κατατάσσεται στην 19η θέση της βαθμολογίας. Το «μηδέν» που υπάρχει στις νίκες του συλλόγου, αποτελεί ιστορικό χαμηλό, καθώς ποτέ ξανά οι «Βιόλα» δεν αγνοούσαν τη νίκη για 10 αγώνες.

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που η Φιορεντίνα είχε τις λιγότερες νίκες σε 10 παιχνίδια, πρέπει να γυρίσουμε πίσω… 48 χρόνια! Τη σεζόν 1977-78, η ομάδα της Φλωρεντίας μετρούσε μία νίκη, τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες. Με συγκομιδή επτά βαθμών, βρισκόταν στην 14η θέση του πρωταθλήματος, όταν στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας αγωνίζονταν μόλις 16 σύλλογοι.

Όσον αφορά τους βαθμούς, οι τέσσερις που έχει μαζέψει η ομάδα του Πιόλι τη φετινή σεζόν, αποτελούν άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ. Τουλάχιστον όταν μιλάμε για κανονικές σεζόν των «βιόλα». Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2005-06, η Φιορεντίνα δέχθηκε αφαίρεση 30 βαθμών για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Calciopoli. Ωστόσο, οι παίκτες του Τσέζαρε Πραντέλι, με επτά νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες, μείωσαν τη ζημιά και βρέθηκαν στην 18η θέση με -8. Παρόμοιο σκηνικό και την επόμενη χρονιά. Αυτή τη φορά αφαιρέθηκαν 15 βαθμοί από τους «βιόλα», με τον Ιταλό τεχνικό να βλέπει τους ποδοσφαιριστές του να επικρατούν σε πέντε αγώνες και να γνωρίζουν την ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Έτσι, εκμηδενίστηκε η διαφορά και η ομάδα βρέθηκε στην 20η θέση με «μηδέν» βαθμούς.

Η «σταχτοπούτα» που δεν βρήκε ποτέ το… γοβάκι της

Έκτοτε, η Φιορεντίνα αποτελούσε μία από τις «μεγάλες» ομάδες της Serie A. Όμως, ποτέ δεν βρήκε σταθερότητα και τίτλους. Η τελευταία εγχώρια επιτυχία των «βιόλα», ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας, πριν από 25 χρόνια (σεζόν 2000-01). Την τελευταία εικοσαετία, το καλύτερο «πλασάρισμα» της ομάδας στην Serie A, ήταν η τέταρτη θέση. Μάλιστα το κατάφερε για τρία συνεχόμενα χρόνια, από τη σεζόν 2012-13, έως εκείνη του 2014-15, με τον Βιτσέντσο Μοντέλα στον πάγκο.

Εκείνη τη σεζόν, ο νυν προπονητής της εθνικής Τουρκίας, αποχώρησε από το «Αρτέμιο Φράνκι». Επέστρεψε τέσσερα χρόνια αργότερα, για μία σεζόν, πραγματοποιώντας τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας, πριν από τη φετινή του Πιόλι. Τότε, η Φιορεντίνα τερμάτισε στην 16η θέση της Serie A, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη χειρότερη στην ιστορία του συλλόγου. Την αγωνιστική περίοδο 2001-02, οι «βιόλα» με τον Λουτσιάνο Τσιαρούγκι στον πάγκο, τερμάτισαν 17οι στο ιταλικό πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ της σεζόν 1946-47 και την ομάδα του Λουίτζι Φερέρο.

Ταυτόχρονα, και η ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας, χωράει στη φράση «έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό». Τη σεζόν 2022-23, η Φιορεντίνα θα φτάσει στον τελικό του Conference League, στη δεύτερη χρονιά του θεσμού. Θα αντιμετωπίσει τη Γουέστ Χαμ από την Αγγλία και θα ηττηθεί με 2-1. Ένα χρόνο αργότερα, οι «βιόλα» θα βρεθούν ξανά στον τελικό της διοργάνωσης, και μάλιστα ως φαβορί για την κατάκτηση. Αντίπαλός της, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην αναμέτρηση της «OPAP Arena», οι «ερυθρόλευκοι» θα «γράψουν» ιστορία, θα επικρατήσουν με σκορ 1-0 της ιταλικής ομάδας και θα γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Όσο για τη Φιορεντίνα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο, θα μείνει για άλλη μία φορά με «άδεια χέρια», σαν τη Σταχτοπούτα που δεν βρήκε ποτέ το… γοβάκι της!

Η ήττα της Κυριακής (02/11) από τη Λέτσε με σκορ 1-0 στο «Αρτέμιο Φράνκι», έκανε του φίλους της ομάδας να αποδοκιμάσουν τη διοίκηση, τους παίκτες και τον Πιόλι. Ο Ιταλός τεχνικός μάλιστα, αναμένεται να αποτελέσει «παρελθόν» από τους «βιόλα» σύντομα. Η ιστορία της Φιορεντίνα θυμίζει παράξενο «παραμύθι», που τελικά κατέληξε σε… εφιάλτη!