Η είδηση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (21/10) από την Εισαγγελία της Νάπολης, σε συνεργασία με την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και την αστυνομία. Σύμφωνα με τις έρευνες, μια τοπική φατρία της Καμόρα, της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης με βάση την Καμπανία, είχε στήσει δίκτυο επιρροής στις οικονομικές και λειτουργικές δραστηριότητες του συλλόγου.

Η Γιούβε Στάμπια, ομάδα που αγωνίζεται στην Serie B, εδρεύει στην Καστελαμάρε ντι Στάμπια, περιοχή με ιστορική παρουσία της Καμόρα. Όπως αναφέρουν οι αρχές, τα άτομα που συνδέονται με την οικογένεια Ντ’Αλεσάντρο είχαν τον έλεγχο σε κρίσιμες πτυχές της καθημερινής λειτουργίας: από την έκδοση εισιτηρίων, μέχρι την τροφοδοσία, τον καθαρισμό, την υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και τις μετακινήσεις της πρώτης ομάδας – τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι.

«Οι παίκτες απλώς έπαιζαν. Για όλα τα υπόλοιπα φρόντιζε η Καμόρα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νίκολα Γκράτερι, προσθέτοντας πως «ήταν ένα πλήρες πακέτο».

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η Brera Holdings, ιρλανδική εταιρεία επενδύσεων που αγόρασε το 52% της Γιούβε Στάμπια τον περασμένο Ιούνιο. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι ίδιοι ενήργησαν εκούσια, οι εισαγγελείς επισημαίνουν πως «κληρονόμησαν σχέσεις υποκείμενες στην επιρροή της μαφίας» και δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου.

Η δικαστική διαχείριση επιτρέπει στην Γιούβε Στάμπια να συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις (βρίσκεται στην 7η θέση της Serie B) αλλά πλέον τελεί υπό στενή εποπτεία των αρχών, με στόχο τη διακοπή κάθε σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, στόχος είναι η «αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας» και η επιστροφή του συλλόγου σε καθεστώς λειτουργικής ακεραιότητας και αυτονομίας.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη έρευνα για τη διείσδυση της μαφίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς πριν λίγες εβδομάδες αντίστοιχη ενέργεια είχε ληφθεί και κατά της Κροτόνε, ομάδας της Serie C.