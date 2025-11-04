Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την απόλυση του Στέφανο Πιόλι, ο οποίος είχε επιστρέψει το καλοκαίρι για δεύτερη θητεία στους «βιόλα», πληρώνοντας το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη Serie A. Μετά από 10 αγωνιστικές, η ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση, χωρίς νίκη, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαρίστησε τον Ιταλό τεχνικό και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν και ανέθεσε προσωρινά την τεχνική ηγεσία στον προπονητή της ομάδας Νέων, Ντανιέλε Γκαλόπα, αρχής γενομένης από την απογευματινή προπόνηση.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η Φιορεντίνα θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στις 27 Νοεμβρίου για τη League Phase του Conference League με νέο πρόσωπο στον πάγκο. Η ομάδα θα παραμείνει συγκεντρωμένη στο «Viola Park» για τις προσεχείς ημέρες, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για το κρίσιμο παιχνίδι και να αντιστρέψει το αρνητικό σερί στη Serie A.