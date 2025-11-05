Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για δυο πρόσφατα γεγονότα: για τις δηλώσεις του σουηδού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν με βάση τις οποίες τα δυο ματς των περσινών play outs ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και στον Βόλο είχαν προαποφασισμένο αποτέλεσμα αλλά και για τη συμπλοκή νεαρών στη Χαλκίδα όπου ο ένας από αυτούς πλήρωσε την εμπλοκή του στο περιστατικό με τη ζωή του. Ο Σούντγκρεν πέρυσι αγωνιζόταν στον Βόλο, ενώ η μοιραία συμπλοκή των νεαρών αποδίδεται σε ποδοσφαιρικές διαφορές: υπήρξαν συλλήψεις ενώ την ερευνά και η διεύθυνση αστυνομικής βίας.

Μηνύσεις

Στον σουηδό ποδοσφαιριστή έκαναν ήδη μηνύσεις οι ΠΑΕ Βόλος και Πανσερραϊκός. Ο Σούντγκρεν μιλώντας στο περίφημο podcast ενός φίλου του δημοσιογράφου λέει ότι και στην πρώτη εμπειρία του στον Αρη συνέβαιναν περίεργα πράγματα αλλά δεν έχει στοιχεία. «Δεν πρόσεξα τίποτα ανάλογο στον Αρη. Παρόλο που κάποια πράγματα ήταν παράξενα. Εβλεπα ένα συμπαίκτη και σκεφτόμουν γιατί σούταρε ξανά για να βγει η μπάλα κόρνερ; Μπορούσε να διώξει (σ.σ. την μπάλα) σε πλάγιο. Στην προπόνηση τη βγάζει σε πλάγιο κάθε φορά, αλλά τώρα ξαφνικά δίνει στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά. Ηταν λίγο ύποπτο όταν βλέπεις κάποιον να παίζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία εκεί». Από την εμπειρία του στον Βόλο από την άλλη δηλώνει βέβαιος πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Λέει χαρακτηριστικά: «Στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα μας είπαν «σήμερα δεν θα ακουμπήσετε την μπάλα» (…). Μετά η ομάδα που αντιμετωπίσαμε έπρεπε να πάρει βαθμούς και εμείς έπρεπε επίσης να πάρουμε βαθμούς. Η σειρά άλλαξε. Τι έκαναν λοιπόν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις, οπότε και οι δύο ήταν χαρούμενοι. Ηταν 3-0 υπέρ εκείνων και 3-0 υπέρ μας. Οσοι ήταν κάτω από εμάς στον πίνακα ήταν φυσικά δυσαρεστημένοι». Ισχυρίζεται επίσης ότι αυτός δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτό, αλλά πως όταν καθόταν στα αποδυτήρια και συνειδητοποιούσε πως αυτό συνέβαινε σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, τότε ντρεπόταν. «Ενιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό!» λέει χαρακτηριστικά.

Κάποιοι

Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω για όσα λέει, μόνο που υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν τον δικαιώνουν: ίσως να μην τις θυμάται καλά, ίσως να μη θέλει και να θυμάται, ίσως όμως και απλά να υπερβάλλει μιλώντας με ένα φίλο του για την εμπειρία του σε μια παράξενη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Για παράδειγμα δεν είναι αλήθεια πως ο ίδιος παρακολουθούσε το Πανσερραϊκός – Βόλος από τον πάγκο αμέτοχος, διότι στο ματς αγωνίστηκε ως αλλαγή. Απορώ αν όλο αυτό του προκαλούσε ντροπή γιατί δεν έκανε τις απαραίτητες καταγγελίες τότε ή έστω όταν έφυγε από την Ελλάδα πέρυσι τον Μάιο. Ακόμα πιο παράξενο βέβαια είναι ότι ενώ όσο αγωνιζόταν στον Αρη διέκρινε πράγματα με τα οποία απορούσε, μια χαρά επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από δύο χρόνια παρουσίας στη Μακάμπι Χάιφα. Μου έκανε επίσης εντύπωση πως στις αναφορές του δεν υπάρχει καμία που να έχει να κάνει με στοιχηματισμό, πονταρίσματα κ.λπ. Ούτε ονόματα αναφέρει. Κάποιοι λέει, φίλοι του προέδρου, τους έλεγαν να χάσουν κι αυτοί έχαναν.

Ερευνα

Οπως και να έχει οι καταγγελίες αυτές, έστω κι αν δεν έχουν γίνει στη δικαιοσύνη αλλά σε ένα podcast, χρήζουν έρευνας. Αλλά ποιος θα την κάνει; Πήρε το μάτι μου ότι θα αναλάβει να ερευνήσει το πράγμα η ΕΠΑΘΛΑ, μια επιτροπή που ίδρυσε με τις καλύτερες των προθέσεων ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς και που ασχολείται με ζητήματα αθλητικής διαφθοράς. Για να είμαι ειλικρινής νόμιζα πως έχει καταργηθεί. Αλλά υπάρχει. Δεν κάνει το παραμικρό, αλλά δεν είναι η μόνη.

ΕΠΑΘΛΑ

Θέλω να θυμίσω τη δράση της. Στις 2 Οκτωβρίου του 2022 η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει την ΕΠΑΘΛΑ και ο Μαυρωτάς σε μια συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως «στους 18 μήνες της δραστηριότητάς της (από τον Ιανουάριο 2021 που ιδρύθηκε έως και τον Σεπτέμβριο του 2022) η ΕΠΑΘΛΑ έχει διαχειριστεί 69 αναφορές εκ των οποίων οι 22 έχουν προωθηθεί για περαιτέρω διερεύνηση, πειθαρχική ή και ποινική». Λίγο καιρό αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου του 2024, στο πλαίσιο της ετήσιας ημερίδας της ΕΠΑΘΛΑ που είχε γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, πάλι ο Μαυρωτάς είχε κάνει γνωστό πως με βάση μια έρευνα «το 19% των αθλητών είχε δηλώσει ότι έχει συμμετάσχει σε αγώνα που θεωρήθηκε «στημένος», ενώ ένα επιπλέον 3% ανέφερε ότι είχε δεχθεί προσέγγιση για συμμετοχή σε χειραγώγηση παιχνιδιού τα τελευταία τρία χρόνια». Ουδεμία φυσικά συνέχεια είχε κι αυτή η αποκάλυψη. Τώρα κάπου πήρε το μάτι μου πως είπε πως υπάρχουν πολλά πορίσματα της ΕΠΑΘΛΑ που έχουν προωθηθεί στην Εισαγγελία κ.λπ. κ.λπ. Στην ίδια που θα ασχοληθεί και με τον Σούντγκρεν. Που απλά για να αποφύγει τις περαιτέρω εξηγήσεις αμφιβάλλω αν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Οταν μάλιστα υπάρχουν και μηνύσεις εις βάρος του…

Βία

Η μοιραία συμπλοκή των νεαρών στη Χαλκίδα δείχνει κάτι άλλο: ότι η βία, ειδικά η νεανική οπαδική βία, είναι κάτι που μικρή σχέση έχει με τα γήπεδα όπως νόμιζε η κυβέρνηση όταν πολύ άνετα προ διετίας τα έκλεισε. Καλά – καλά δεν έχει σχέση πια και με τους συνδέσμους οπαδών: πολλοί από αυτούς άλλωστε έκλεισαν. Αυτό ωστόσο δεν εμποδίζει όσους θέλουν να δίνουν ραντεβού θανάτου να το κάνουν. Δεν εμποδίζει επίσης όποιους θέλουν να στήνουν ενέδρες να κινούνται με άνεση: το λέω γιατί το «ραντεβού θανάτου» και η «ενέδρα» είναι οι δυο θεωρίες που διακινήθηκαν χθες για να εξηγήσουν τη συμπλοκή. Η συμπλοκή δεν χρειάζεται εξήγηση: αποτροπή χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς οι υπεύθυνες υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας, μολονότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στη χαρτογράφηση της οπαδικής βίας, δεν κινούνται καθόλου προληπτικά. Δεν υπάρχει για παράδειγμα η προσοχή που έπρεπε να υπάρχει σε διαδικτυακές αναρτήσεις στις οποίες βία παράγεται διαρκώς.

Νόμιζε

Η κυβέρνηση νόμιζε πως αν μπουν κάμερες στα γήπεδα και υπάρχουν σκληρές τιμωρίες οι οπαδοί θα μεταμορφωθούν σε αγγέλους. Η βία στα γήπεδα μεταφέρεται: δεν γεννιέται σε αυτά – απλά σε αυτά καμιά φορά εκτονώνεται. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε οπαδικά επεισόδια και πριν από τη δίκη στο Εφετείο των καταδικασμένων για τη δολοφονία του Αλκη Καμπανού. Θεωρήθηκαν δυστυχώς απολύτως φυσιολογική εξέλιξη. Η δίκη αναβλήθηκε.