Καταγγελίες «βόμβες» από τον πρώην ποδοσφαιριστή του Αρη και του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, για στημένα παιχνίδια στην Ελλάδα. Ο σουηδός μπακ μιλώντας στην πατρίδα του όπου και αγωνίζεται την εφετινή σεζόν μίλησε ανοιχτά για στημένα παιχνίδια στα περσινά play outs της Super League και κατήγγειλε ότι πρόεδρος και προπονητής έδιναν εντολές στους παίκτες για τον τρόπο που θα παίξουν ώστε αγώνες των play outs να λήξουν 3-0 και 0-3 αντίστοιχα. «Στα αποδυτήρια πριν απ’ τον αγώνα, μας είπαν ότι «σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα» και «σήμερα αυτός κι αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή, ώστε να κερδίσουμε πέναλτι υπέρ μας». Μας το είπαν ο πρόεδρος και ο προπονητής», ανέφερε ο Σούντγκρεν και συνέχισε.

«Τότε η ομάδα που αντιμετωπίζαμε χρειαζόταν βαθμούς και εμείς επίσης. Η σειρά είχε «γυρίσει». Οπότε τι έκαναν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις βαθμούς και έτσι όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Εληξε 3-0 για αυτούς και 3-0 για εμάς. Αυτοί που ήταν κάτω από εμάς στη βαθμολογία φυσικά ήταν δυσαρεστημένοι».

Τα παιχνίδια που κατά τα περσινά play outs είχαν τελειώσει με 3-0 ήταν αυτά του Βόλου με τον Πανσερραϊκό. Και στα δύο ματς η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε με το συγκεκριμένο σκορ, με τον Σούντγκρεν να προσθέτει στις δηλώσεις του ότι όλα όσα έζησε του προκαλούσε κρίσεις άγχους. «Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Οταν γύρισα σπίτι, στο Ντέγκεφορς, και προσγειώθηκα στη Σουηδία, πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και μια πραγματική κρίση πανικού».

Και συνέχισε ο σουηδός ποδοσφαιριστής. «Δεν είχα παρατηρήσει τίποτα παρόμοιο στον Aρη. Αν και κάποιες φορές ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, όπως: «Γιατί το έδιωξε πάλι σε κόρνερ; Μπορείς να το καθαρίσεις με πλάγιο. Στην προπόνηση πάντα το καθαρίζεις με πλάγιο, αλλά τώρα ξαφνικά έδωσες στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά». Ηταν ύποπτο, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις. Στον Βόλο, η «κουρτίνα» είχε ανοίξει τελείως. Δεν μας είπαν ευθέως ότι σήμερα θα χάσετε 3-0. Αλλά ακόμα και οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας μάς έλεγαν, καθώς πίναμε καφέ: «Σήμερα είναι 3-0 ή όχι;» Και κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε: «Ναι, μάλλον 3-0 είναι τότε» και πράγματι, ήταν 3-0. Αλλά συνέβαινε κάποιες φορές ο πρόεδρος να μπαίνει και να λέει «σήμερα αυτό έχει σημασία;» Ξέραμε ότι ήταν απόφαση του προέδρου, αλλά ερχόταν μέσω κάποιων «ενδιάμεσων». Δεν ήξερες ακριβώς ποιοι ήταν. Δεν είχαν επίσημους ρόλους στο κλαμπ, ήταν περισσότερο φίλοι του».

Το θέμα του Σούντγκρεν θα έχει και συνέχεια. Οπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), έχει ενημερωθεί ήδη ο αθλητικός εισαγγελέας, τονίζοντας παράλληλα ότι είχε ήδη αναφορές για ύποπτο στοιχηματισμό στους συγκεκριμένους αγώνες. «Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν. Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψη της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αντίδραση, τέλος, υπήρξε και από τον Βόλο. Με επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα της Μαγνησίας ανέφερε ότι έχει καταθέσει μήνυση στον Σούντγκρεν και τον καλεί να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. «Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια. Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Σούντγκρεν ντροπή σου», καταλήγει η ανακοίνωση.