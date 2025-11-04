Χάος επικράτησε στο ματς ανάμεσα σε Άγιο Θωμά και Αστέρα Ζωγράφου για τη Β’ ΕΠΣΑ, που μόνο ποδόσφαιρο δεν θύμιζε.

Η ένταση ξέσπασε μετά από δυνατή μονομαχία κοντά στη γραμμή. Ένας παίκτης των γηπεδούχων έπεσε στο χορτάρι, αφού αντίπαλός του τον κλώτσησε. Οι συμπαίκτες του αντέδρασαν ακαριαία και πήγαν πάνω στον δράστη.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν παίκτης του Αγίου Θωμά όρμησε στον αντίπαλο, ο οποίος απάντησε με μπουνιά στο πρόσωπό του. Στο γήπεδο ακολούθησε γενική σύρραξη, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να συμμετέχουν.

Ο ποδοσφαιριστής που έδωσε τη μπουνιά αποβλήθηκε άμεσα από τον διαιτητή, ενώ το παιχνίδι συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση.

Δείτε παρακάτω το video: