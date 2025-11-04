Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα ο θάνατος ενός 20χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας (3/11) μετά από μαχαιριά σε οπαδική συμπλοκή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο παρέες συναντήθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας και ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται.

Τον μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, τον παράτησαν ετοιμοθάνατο κι εξαφανίστηκαν. Το αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν 20χρονο και 2 νεαρούς τραυματίες συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα. Όλα όμως ξεκίνησαν νωρίτερα από την Νέα Αρτάκη. Καταδίωξη στη Νέα Αρτάκη, μαχαίρωμα στη Χαλκίδα Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος συναντήθηκε στη Νέα Αρτάκη με 3 φίλους του και επιβιβάστηκαν όλοι σε αυτό το αυτοκίνητο. Εκεί φαίνεται να συναντήθηκαν με μια άλλη παρέα τεσσάρων νεαρών και να ξεκίνησε ο καυγάς. Με τα αυτοκίνητα οι δύο παρέες έφτασαν μέχρι την οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα όπου ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή σε ένα πάρκινγκ. Ένας από τους νεαρούς μαχαίρωσε τον 20χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Φίλος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο, τον πήγε μέχρι το νοσοκομείο Χαλκίδας, τον άφησε στην είσοδο και έφυγε. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που παραλαμβάνεται από τους γιατρούς. Περίπου 2 ώρες μετά αστυνομικοί που έκαναν περιπολία εντόπισαν στην πλατεία Ελευθερίας μέσα σε ένα μαύρο ΙΧ δύο νεαρούς τραυματισμένους και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής και ένα στειλιάρι. Για το αιματηρό περιστατικό έχουν συλληφθεί έως τώρα 7 άτομα με την αστυνομία να διερευνά το ενδεχόμενο τα κίνητρα της συμπλοκής να ήταν οπαδικές διαφορές.

Η ΕΛ.ΑΣ σχημάτισε δικογραφία σε βάρος όλων. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη οργή στη Χαλκίδα, με τους κατοίκους να ζητούν άμεση δικαιοσύνη και αυστηρά μέτρα για την οπαδική βία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη Χαλκίδα:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα. Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας».