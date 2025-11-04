Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11) στο κέντρο της Χαλκίδας, όπου ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από άγρια συμπλοκή με μαχαίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιματηρή συμπλοκή ξέσπασε για οπαδικές διαφορές, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Το περιστατικό συνέβη λίγες μόνο ώρες μετά την αναβολή της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος επίσης είχε χάσει τη ζωή του σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες νεαρών διαφορετικής ομάδας συναντήθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας. Ο έντονος διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε συμπλοκή με μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος και ελαφρύτερα άλλα δύο άτομα.

Άγνωστοι μετέφεραν τον 23χρονο αιμόφυρτο στο νοσοκομείο Χαλκίδας, τον άφησαν στην είσοδο και εξαφανίστηκαν. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι, χτυπήματα στο κεφάλι και ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι έρευνες των αρχών

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, ενώ η Αστυνομία αναζητά ακόμη δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

«Μαχαίρωσαν ένα παιδί για το τίποτα…»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο νοσοκομείο περιέγραψε στο evima.gr τις δραματικές στιγμές:

«Είμαι σε σοκ. Έφεραν ένα παιδί μαχαιρωμένο και το παράτησαν μπροστά μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα, για τα οπαδικά… Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Πώς φτάσαμε να σκοτώνουμε για ανοησίες; Μια μάνα και ένας πατέρας θρηνούν, κι εμείς μαζί τους. Ας ξυπνήσουμε, πριν χαθεί κι η τελευταία στάλα ανθρωπιάς».