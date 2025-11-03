Σοκ προκαλεί αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα.

Ήταν λίγο πριν τις 23:00, όταν ομάδα ατόμων, άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού, διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της οδού Ληλαντίων. Σύμφωνα με την eviathema.gr, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένα άτομο δέχθηκε μαχαιριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο οι συνοδοί του το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.

Στο σημείο και στο νοσοκομείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Χαλκίδας.