Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου πεντανόστιμο κοτόπουλο με πατάτες στο air fryer στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!».
Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και ετοιμαστείτε για μοναδική απόλαυση!
Με συνοδεία πατάτες τσακιστές
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου για λουκάνικα σπετζοφάι και καλή σας απόλαυση.
Ακόμη μία πεντανόστιμη δημιουργία παρουσίασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», συνδυάζοντας απλά υλικά με τη γνώριμη γαστρονομική του φινέτσα. Ο αγαπημένος σεφ δείχνει βήμα-βήμα πώς μπορείτε να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα στο σπίτι ζαμπονοτυρόπιτα — με αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, βάλτε λίγη μουσική και ετοιμαστείτε για ένα γεύμα […]
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Συγκεκριμένα μάς βάζει στο κλίμα του χειμώνα με ένα από τα πιο αγαπημένα comfort πιάτα της ελληνικής κουζίνας – χοιρινό πρασοσέλινο, μαγειρεμένο με μεράκι και γεύση που σε ταξιδεύει. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.