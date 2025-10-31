Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε ότι αποτράπηκε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση που σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί στο Μίσιγκαν, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, κατά το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν.

«Σήμερα το πρωί, το FBI απέτρεψε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε στο Μίσιγκαν πολλά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι σχεδίαζαν μια βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλογουιν», ανέφερε ο Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η επίθεση φαίνεται να αντλούσε «έμπνευση» από το Ισλαμικό Κράτος.

Το αμερικανικό δίκτυο μετέδωσε ότι συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας 16 έως 20 ετών. Τουλάχιστον ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να γνώριζε πρώην μέλος της Εθνοφρουράς του Μίσιγκαν, το οποίο είχε συλληφθεί τον Μάιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Ντιτρόιτ.

Παρακολούθηση από το FBI και συλλήψεις στα προάστια του Ντιτρόιτ

Το FBI παρακολουθούσε εδώ και καιρό διαδικτυακές συνομιλίες που σχετίζονταν με την υπόθεση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το CNN, τα άτομα που συμμετείχαν στις συζητήσεις είχαν εκπαιδευτεί στη χρήση αυτόματων όπλων και αναφέρονταν στην επίθεση ως «την ημέρα της κολοκύθας», παραπέμποντας στο σύμβολο του Χάλογουιν.

Η αστυνομία του Ντίαρμπορν ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι το FBI προχώρησε σε συλλήψεις στην πόλη, η οποία βρίσκεται στα προάστια του Ντιτρόιτ. «Καθησυχάζουμε τους κατοίκους της πόλης μας: δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία απειλή για τον πληθυσμό», ανέφερε η ανακοίνωση.