Τέσσερις νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν.

του Μίσιγκαν. Ο δράστης, 40 ετών , πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του Ιράκ, σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας.

, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του Ιράκ, σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους , ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν.

, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

έκανε λόγο για «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών». Η αστυνομία διερευνά τα κίνητρα του ενόπλου , τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα.

, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αντιδράσεις από αξιωματούχους, όπως ο διευθυντής του FBI και η υπουργός Δικαιοσύνης.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τραγική κατάληξη είχε η χθεσινή ένοπλη επίθεση σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, με τέσσερις νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ο φερόμενος ως δράστης, Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, ηλικίας 40 ετών και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στην είσοδο της εκκλησίας στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ. Σύμφωνα με τις αρχές, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου και στη συνέχεια προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο. Ο Σάνφορντ έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών που έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, δέκα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, από τα οποία δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον χώρο της εκκλησίας, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί. Το κίνητρο του ενόπλου παραμένει άγνωστο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, καταγγέλλοντας «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ» και καλώντας σε άμεση λήψη μέτρων για τον τερματισμό της βίας.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την επίθεση «άνανδρη και εγκληματική πράξη» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε και η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, καλώντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.