Στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, εκτεταμένη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εκκλησία, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στον χώρο. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, στην πόλη Γκραν Μπλαν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων ενώ στην εκκλησία έχει ξεσπάσει φωτιά και η οροφή της είναι έτοιμη να καταρρεύσει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είναι νεκρός και υπάρχουν πολλά θύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γινεί γνωστό το κίνητρο του δράστη.

Επίσης η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφεύγει την περιοχή καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

