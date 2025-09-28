Στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, εκτεταμένη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εκκλησία, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στον χώρο. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, στην πόλη Γκραν Μπλαν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων ενώ στην εκκλησία έχει ξεσπάσει φωτιά και η οροφή της είναι έτοιμη να καταρρεύσει.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είναι νεκρός και υπάρχουν πολλά θύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γινεί γνωστό το κίνητρο του δράστη.

NOW: Active shooter at a church in Grand Blanc, Michigan. The building is on fire and the roof is beginning to collapse. Multiple victims confirmed via scanner.pic.twitter.com/5oStGOgfI7 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 28, 2025

WATCH: Drone footage shows the Mormon Church on fire in Grand Blanc, Michigan, after shooter opened fire and shot multiple people. Video: Julie J. pic.twitter.com/pnU07q5Q0K — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Επίσης η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφεύγει την περιοχή καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.