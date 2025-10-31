Το FBI ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν στο Μίσιγκαν, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σήμερα το πρωί, το FBI απέτρεψε πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε αρκετά άτομα στο Μίσιγκαν ως ύποπτα για τον σχεδιασμό μιας βίαιης επίθεσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλογουιν», ανέφερε ο Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Σε ανάρτηση στο Facebook, η αστυνομία του Ντίαρμπορν επιβεβαίωσε ότι το FBI πραγματοποίησε συλλήψεις νωρίς το πρωί στην πόλη, η οποία βρίσκεται στα προάστια του Ντιτρόιτ.

«Πρέπει να καθησυχάσουμε τους κατοίκους της πόλης μας: δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά απειλή για τον πληθυσμό», ανέφερε η τοπική αστυνομία, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση τελεί υπό έλεγχο.