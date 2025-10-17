Η ιστορία του Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο μόλις 3 ετών μικρός ήρωας από την κομητεία Όκλαντ του Μίσιγκαν κατάφερε να σώσει τη μητέρα του, Σάντελ Γουντς, η οποία υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού τους.

Όπως αποκάλυψαν οι αρχές, ο μικρός Κόντι ξεκλείδωσε το κινητό της μητέρας του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Face ID, έκανε βιντεοκλήση με γείτονα και ζήτησε βοήθεια. Η έγκαιρη παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι διασώστες έφτασαν άμεσα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της μητέρας του.

3-Year-Old Saves Mom’s Life with FaceTime Call After She Went Unconscious from Seizure https://t.co/SyIoWynDsQ — People (@people) October 14, 2025

Πώς έσωσε τη μητέρα του

Ο τρίχρονος, μόλις αντιληφθηκε την κατάσταση της μητέρας του άρπαξε αμέσως το τηλέφωνό της, την έφερε κοντά του ώστε να ξεκλειδώσει με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου και κάλεσε έναν γείτονα λέγοντας του: «Βοήθησε τη μαμά, βοήθησε τη μαμά». Ο γείτονας κάλεσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, οι οποίες σύντομα ήρθαν να περιθάλψουν την Γουντς.

«Είναι ο ήρωάς μου – είναι ο υπερήρωάς μου», είπε η μητέρα στον Κόντι, τον οποίο κρατούσε στην αγκαλιά της κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

«Είμαι πολύ περήφανη για σένα – μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να είχα φύγει», πρόσθεσε.