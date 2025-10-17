Η ιστορία του Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο μόλις 3 ετών μικρός ήρωας από την κομητεία Όκλαντ του Μίσιγκαν κατάφερε να σώσει τη μητέρα του, Σάντελ Γουντς, η οποία υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού τους.
Όπως αποκάλυψαν οι αρχές, ο μικρός Κόντι ξεκλείδωσε το κινητό της μητέρας του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Face ID, έκανε βιντεοκλήση με γείτονα και ζήτησε βοήθεια. Η έγκαιρη παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι διασώστες έφτασαν άμεσα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της μητέρας του.
3-Year-Old Saves Mom’s Life with FaceTime Call After She Went Unconscious from Seizure https://t.co/SyIoWynDsQ
— People (@people) October 14, 2025
Πώς έσωσε τη μητέρα του
«Είναι ο ήρωάς μου – είναι ο υπερήρωάς μου», είπε η μητέρα στον Κόντι, τον οποίο κρατούσε στην αγκαλιά της κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
«Είμαι πολύ περήφανη για σένα – μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να είχα φύγει», πρόσθεσε.
A three-year-old is being called a hero for saving his mom’s life on Tuesday. https://t.co/xDCBadzYmx pic.twitter.com/4L8W9MmqnI
— FOX 2 Detroit (@FOX2News) October 15, 2025