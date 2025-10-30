Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, αποφάσισε να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ως σχολιαστής αγώνων στις αρχές της χρονιάς, ώστε να διατηρήσει ένα σταθερό πρόγραμμα για τον γιο του, Έιντεν, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» είναι αφοσιωμένος πατέρας τριών παιδιών —του Άαρον, της Αλίσια και του Έιντεν— με τον τελευταίο να έχει διαγνωστεί με αυτισμό από μικρή ηλικία και να μην μιλάει.

Μιλώντας στο podcast «Stick to Football», ο Σκόουλς αποκάλυψε ότι οι ανάγκες φροντίδας του γιου του επηρέασαν καθοριστικά τις επαγγελματικές του αποφάσεις.

«Πήρα μια απόφαση φέτος εξαιτίας του Εϊντεν, λόγω των ειδικών αναγκών του που ίσως γνωρίζετε. Όλη η δουλειά που κάνω τώρα περιστρέφεται γύρω από τις ρουτίνες του, επειδή έχει ένα πολύ αυστηρό καθημερινό πρόγραμμα, οπότε απλώς αποφάσισα ό,τι κάνω θα είναι γύρω από τον Εϊντεν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην μέσος πρόσθεσε: «Δεν είμαι πλέον μαζί με την Κλαίρ, οπότε τον έχουμε τρεις νύχτες ο καθένας και η μητέρα της Κλαίρ τον έχει την Παρασκευή το βράδυ. Κάνουμε πάντα τα ίδια πράγματα μαζί του, καθώς δεν γνωρίζει ποια μέρα της εβδομάδας είναι ή τι ώρα είναι».

«Ωστόσο, καταλαβαίνει από αυτά που κάνουμε ποια μέρα είναι. Τον παίρνω κάθε Τρίτη από το κέντρο ημερήσιας φροντίδας και πάμε για κολύμπι. Λατρεύει το κολύμπι, και μετά παίρνουμε την πίτσα του στο δρόμο για το σπίτι. Την Πέμπτη τον παίρνω, πάμε για φαγητό και μετά σπίτι. Την Κυριακή, τον παίρνω από το σπίτι της Κλαίρ και πάμε στο «Tesco», όπου αγοράζει ένα καρότσι γεμάτο σοκολάτες. Έτσι, δεν ξέρει ποια μέρα ή ώρα είναι, αλλά ξέρει από τις δραστηριότητές μας. Τον Δεκέμβριο γίνεται 21 ετών».

Αναφερόμενος στη σοβαρότητα του αυτισμού του γιου του, ο Πολ Σκόουλς εξήγησε ότι ο Εϊντεν επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω ήχων που μόνο τα πιο κοντινά του πρόσωπα μπορούν να καταλάβουν. Περιέγραψε επίσης πως η κατάσταση του γιου του τον επηρέαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

«Σε δάγκωνε στο χέρι ή σε γρατζουνούσε από απογοήτευση, επειδή δεν καταλάβαινε πράγματα, δεν μπορούσε να σου πει πώς ένιωθε. Δεν είχα ποτέ ανάπαυλα από αυτό, ακόμα και όταν έπαιζα», είπε.

«Ήταν πολύ δύσκολο εκείνες τις μέρες, μοιάζει σαν να πέρασαν χρόνια. Νομίζω ότι οι γιατροί δεν το διέγνωσαν μέχρι που έγινε δυόμισι ετών. Αλλά ήξερες από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά έρχεται η διάγνωση, και δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Ξαφνικά αρχίζεις να τα βλέπεις όλα, δεν ξέρω αν απλώς συμβαίνει συνειδητά. Θυμάμαι την πρώτη φορά μετά από έναν εκτός έδρας αγώνα με την Ντέρμπι, απλώς δεν ήθελα να είμαι εκεί. Θυμάμαι ο προπονητής με άφησε εκτός την επόμενη εβδομάδα, και δεν το είχα πει σε κανέναν (για τη διάγνωση). Κατέληξα να τους το πω μερικές εβδομάδες αργότερα, νομίζω επειδή ήταν αρκετά δύσκολο».

Ο Σκόουλς αποκάλυψε ότι η επαγγελματική του ζωή περιστρέφεται γύρω από τις ανάγκες του γιου του, εγκαταλείποντας τον σχολιασμό αγώνων επειδή ο γιος του αναστατώνεται όταν διαταράσσεται η καθημερινή του ρουτίνα.