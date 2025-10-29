Τα δύο μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ντέρμπι του πλανήτη, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη μαγεία και τη δυναμική τους. Δύο αναμετρήσεις που δεν περιορίζονται στα 90 λεπτά, αλλά αποτελούν παγκόσμια γεγονότα, καθηλώνοντας εκατομμύρια θεατές σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα φετινά παιχνίδια πρόσφεραν ένταση, θέαμα και μεγάλες στιγμές, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι οι μεγάλες νικήτριες. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επικράτησαν 2-1 στο «Άνφιλντ», ενώ μία εβδομάδα αργότερα η «Βασίλισσα» νίκησε με το ίδιο σκορ στην έδρα της, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους της.

Σύμφωνα με τη Diario AS, τα νούμερα τηλεθέασης είναι απλώς… αστρονομικά. Το «El Clasico» μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα παρακολούθησαν περίπου 650 εκατομμύρια θεατές, ενώ το αγγλικό ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκέντρωσε 550 εκατομμύρια.

🚨📺 Over 650 MILLION people watched El Clasico around the world last weekend. 🇪🇸👀 (Source: @diarioas) 📺 For context, around 550 MILLION people watched Liverpool vs. Manchester United the week before. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👀 🤔 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘: Which is the BIGGER fixture in world football? pic.twitter.com/cDYAu753MV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 29, 2025

Δύο αγώνες, δισεκατομμύρια μάτια, και μια ακόμη απόδειξη πως το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι το απόλυτο παγκόσμιο πάθος.