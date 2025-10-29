Η ένταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να κορυφώνεται, με πληροφορίες από το εσωτερικό της ομάδας να αποκαλύπτουν ρήξη ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και ορισμένους ποδοσφαιριστές του, με πρώτο και καλύτερο τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, ο Ισπανός τεχνικός έχει προκαλέσει αντιδράσεις με το αυστηρό του στιλ και τη διάθεση να «επιβάλει πειθαρχία» σε ένα σύνολο παικτών που είχε συνηθίσει τη χαλαρότερη προσέγγιση του Κάρλο Αντσελότι.

Η «σπίθα» άναψε στο πρόσφατο «El Clasico» με την Μπαρτσελόνα, όταν ο Βινίσιους αντικαταστάθηκε είκοσι λεπτά πριν το φινάλε, την ώρα που βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Ο Βραζιλιάνος εξερράγη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του δημόσια, ενώ, όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, η σχέση του με τον προπονητή του έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Πηγές κοντά στην ομάδα υποστηρίζουν πως δεν είναι μόνο ο Βινίσιους που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο καθεστώς. «

Μερικοί παίκτες έχουν κερδίσει τα πάντα χωρίς να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες και τώρα που τους επιβάλλονται, γκρινιάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος του συλλόγου.

Άλλος πρόσθεσε πιο δηκτικά: «Ο Αλόνσο νομίζει πως είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα – αλλά προς το παρόν, είναι απλώς ο Τσάμπι».

Ο Ισπανός τεχνικός έχει επιβάλει αυστηρά ωράρια, πειθαρχία στις προπονήσεις και περιορισμούς στην πρόσβαση συγγενών και φίλων στις εγκαταστάσεις της ομάδας, μέτρα που έχουν ενοχλήσει αρκετούς παίκτες.

Παρά το τεταμένο κλίμα, τα αποτελέσματα δεν τον διαψεύδουν. Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στην κορυφή της LaLiga και συνεχίζει αήττητη στους ομίλους του Champions League.

Μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Αλόνσο προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας:

«Σε κάθε αποδυτήριο υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Ο Βινίσιους ήταν εξαιρετικός, απλώς ήθελα φρέσκα πόδια. Ήθελε να συνεχίσει, το καταλαβαίνω».

Το επόμενο τεστ για τη «Βασίλισσα» είναι το Σάββατο απέναντι στη Βαλένθια στο «Μπερναμπέου», προτού ταξιδέψει στο «Άνφιλντ» για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ – ένα ματς που έρχεται σε μια στιγμή, όπου οι εσωτερικές ισορροπίες της ομάδας δείχνουν πιο εύθραυστες από ποτέ.