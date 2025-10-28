Μετά τη σπουδαία νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο «El Clasico» της σεζόν κόντρα στην Μπαρτσελόνα (2-1), η οποία άφησε τους πρωταθλητές Ισπανίας στο -5 από την κορυφή της La Liga, οι «μερένχες» καλούνται να αντιμετωπίσουν ξανά ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος είχε επιστρέψει πρόσφατα από τραυματισμό, αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται έντονες ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο. Οι γιατροί της Ρεάλ διενήργησαν τις απαραίτητες εξετάσεις και αποφασίστηκε να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) και σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η αποκατάσταση του 33χρονου μπακ θα απαιτήσει πάνω από δύο μήνες. Αναμένεται έτσι να επιστρέψει στη δράση με το νέο έτος, αφήνοντας τους «μερένχες» χωρίς έναν από τους βασικούς της αμυντικούς για το υπόλοιπο του 2025.

Η απουσία του Καρβαχάλ αποτελεί πλήγμα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος βλέπει τον έμπειρο Ισπανό να μένει εκτός για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, με τον Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ να μην έχει βρεί ακόμα τα «πατήματά» του στη «Βασίλισσα»!