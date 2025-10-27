Ακόμη ένα μεγάλο πλήγμα δέχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο αρχηγός της, Ντάνι Καρβαχάλ, θα μείνει και για νέο χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Ο Ισπανός μπακ θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο, ύστερα από ενόχληση που ένιωσε μετά το «El Clasico» με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ρεάλ, οι εξετάσεις αποκάλυψαν «την παρουσία ελεύθερου αρθρικού σώματος» στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η χειρουργική επέμβαση. Η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει για διάστημα από οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες.

Ο τραυματισμός αφορά το ίδιο γόνατο που είχε υποστεί ρήξη χιαστού πριν από έναν χρόνο, τον Οκτώβριο του 2024 — τραυματισμός που τον είχε κρατήσει εκτός για περίπου εννέα μήνες. Η νέα αυτή περιπέτεια γεννά ανησυχία τόσο στο ιατρικό επιτελείο όσο και στον Τσάμπι Αλόνσο, που χάνει για ακόμη μια φορά έναν από τους ηγέτες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καρβαχάλ δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, στο οποίο αγωνίστηκε ως αλλαγή. Ωστόσο, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις.