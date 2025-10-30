Και τι γκολ βρήκε να βάλει ο Ιβανούσετς για να… συστηθεί έστω και κάπως καθυστερημένα στον κόσμο του Δικεφάλου!

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης Κυπέλλου με την ΑΕΛ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το πειστικό 4-1 του Δικεφάλου στην Τούμπα, της πρώτης νίκης της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου στην διοργάνωση.

Ήταν μια βραδιά που ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε επίδειξη δύναμης, «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο ημίχρονο. Μετά το υπέροχο γκολ του Ιβανούσετς που άνοιξε τον δρόμο, ακολούθησαν τα τέρματα από τον Κωνσταντέλια, τον Ντεσπόντοφ και τον Μύθου, με το σκορ να φτάνει στο 4-0 πριν το ημίχρονο, για την ακριβεία κοντά στο 30ο λεπτό του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ μείωσε με τον Τούπτα, όμως η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό μέχρι το φινάλε και απλά να αφήνει το πόδι από το γκάζι λόγω και των αλλαγών που έκανε από νωρίς ο Λουτσέσκου.

Για τον Λούκα Ιβανούσετς το ματς αυτό είχε ξεχωριστή σημασία. Ύστερα από εβδομάδες με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμών – ενοχλήσεων ο 25χρονος Κροάτης έδειξε ότι βρίσκει σιγά-σιγά τα πατήματά του με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Το εκπληκτικό γκολ που έβαλε με την ΑΕΛ σε συνδυασμό με την πληρότητα της εμφάνισής του, ήρθε να επιβεβαιώσει πως η ποιότητά του μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια της σεζόν. Εκτός του γκολ η είδηση για τον Ιβανούσετς σε αυτό τον αγώνα Κυπέλλου ήταν ότι ολοκλήρωσε το πρώτο του 90λεπτό με τον Δικέφαλο.

Ο Ιβάνουσετς αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τη Φέγενορντ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων – όπως ανέφεραν το καλοκαίρι ολλανδικά ΜΜΕ χωρίς να επιβεβαιωθεί – υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 5.000.000 ευρώ, την οποία οι άνθρωποι του Δικεφάλου δεν αποκλείεται να εξετάσουν σοβαρά αν ο Κροάτης συνεχίσει να ανεβάζει στροφές και να προσφέρει λύσεις στην επίθεση με την πολύ μεγάλη ποιότητα του.