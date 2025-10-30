Με τα σημάδια από την άγρια κακοποίηση στο πρόσωπό της, η Άγκνες μιλάει αποκλειστικά στο “Live News”, την εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, εξιστορώντας τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της στο Κορωπί.

«Δεν θυμάμαι καθαρά τι συνέβη», αναφέρει με βουβό πόνο, ενώ η εμφάνιση της μαρτυρά τα χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. «Ακόμα δεν έχω το κινητό μου ή το αυτοκίνητό μου. Θυμάμαι μόνο ότι υποτίθεται ότι πηγαίναμε να πάρουμε τον σύντροφό μου από το αεροδρόμιο για τα γενέθλιά του… αν αυτό συνέβη ή όχι, δεν ξέρω», προσθέτει η 40χρονη γυναίκα, την ώρα που προσπαθεί να καλύψει τα μελανιασμένα σημάδια στο πρόσωπό της.

Η Άγκνες μιλά με αμηχανία και περιγράφει ότι δεν θυμάται τα γεγονότα από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Επίσης, αμφισβητεί τη σύλληψη του συντρόφου της, τονίζοντας: «Δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που με χτύπησε. Είμαι σίγουρη ότι αν και είχε επιστρέψει στο σπίτι, δεν είχε επιτεθεί σε μένα». Αρνείται τις κατηγορίες που τον θέλουν υπεύθυνο για τα τραύματά της και θεωρεί ότι ίσως ήταν κάποιος άλλος υπεύθυνος για την επίθεση. «Ίσως να ήταν οι γείτονες, γιατί τους είχα ακούσει να σχολιάζουν την συνήθειά μου ότι καπνίζω», προσθέτει.

Η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται, ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στο πλευρό της και των παιδιών της, που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας της, επιστήμονας στον τομέα της Ψυχιατρικής, έχει αφήσει το δικό του ψυχολογικό αποτύπωμα στην ίδια, όπως αποκαλύπτει η ίδια.

Ανησυχία για τα παιδιά

Η ανησυχία για τα δύο παιδιά της είναι μεγάλη. «Δεν έχω απομακρυνθεί ποτέ από τα παιδιά μου, ούτε για μια μέρα. Η οικογένειά μας πρέπει να είναι ξανά μαζί», λέει με δάκρυα στα μάτια. «Πρέπει να τα αγκαλιάσω και να είμαστε και πάλι όλοι μαζί», συμπληρώνει.

Η 40χρονη γυναίκα, ενώ αρνείται πως έχει πέσει επανειλημμένα θύμα ξυλοδαρμού, επισημαίνει ότι ο σύντροφός της, αν και δεν είχαν πάντα ιδανική σχέση, είναι ο πατέρας των παιδιών της και κατανοεί ότι η οικογένεια τους έχει θέματα και διαφωνίες. Παρά τα όσα συνέβησαν, φαίνεται να προσπαθεί να προστατεύσει τον σύντροφό της. «Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όταν τσακωνόμαστε, απλώς κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε».

Αρνείται τις φήμες για βίαιες συμπεριφορές στο παρελθόν και τονίζει: «Ναι, είχαμε κάποιες έντονες στιγμές, αλλά ποτέ δεν ήταν κάτι εκτός ελέγχου. Μπορεί να ήταν ένας απλός καυγάς».

Η αλήθεια γύρω από την επίθεση παραμένει ασαφής και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

«Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη»

Ο 50χρονος σύντροφος της Άγκνες, που βρίσκεται πλέον στη φυλακή, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η γυναίκα του υπήρξε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, αλλά το σενάριο του δεν πείθει τις αρχές.

Σε δήλωσή του, αναφέρει: «Γύρισα από το αεροδρόμιο και δεν παρατήρησα ίχνη διάρρηξης. Όταν μπήκα στο σπίτι, βρήκα την Άγκνες χτυπημένη και αμέσως κάλεσα την αστυνομία». Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι φωτογράφισε τα σημάδια κακοποίησης και είδε λεκέδες αίματος, υποστηρίζοντας ότι η κακοποίηση συνέβη πριν από την άφιξή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια πίσω από τα τραγικά γεγονότα στο σπίτι της οικογένειας.