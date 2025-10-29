Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύντροφό του την περασμένη εβδομάδα.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει, με βάση την ποινική δίωξη, αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η 40χρονη νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στην εντατική, σε κρίσιμη κατάσταση.

Επιπλέον, κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο χώρο του εγκλήματος και ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό, βρίσκοντας τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.