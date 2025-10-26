Τα στόματα πλέον άνοιξαν για την 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον 50χρονο σύντροφό της στο σπίτι τους στο Κορωπί, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους.

Πρώην εργοδότριά της μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA και αποκάλυψε ότι η νεαρή γυναίκα είχε κακοποιηθεί και στο παρελθόν από άλλους δύο συντρόφους της. «(Την γνώρισα) πολλά χρόνια πριν, όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ήταν αρραβωνιασμένη με ένα παλικάρι. Και μετά χωρίσανε και δεν είχε πού να πάει. Εγώ την απασχόλησα λίγο, μόνο και μόνο για να έχει η κοπέλα ένα εισόδημα. Είχε μία άλλη σχέση, με έναν κύριο που φαινόταν πολύ κτητικός, την έφερνε, την έπαιρνε συνέχεια και απ’ ό,τι μου είπε, κάτι δεν της άρεσε. Της εξήγησα όμως, ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται οποιονδήποτε συναντάμε. Δεν μίλαγε, δεν μίλαγε η κοπέλα αυτή πολύ, δεν έλεγε πολλά. Εκείνη την εποχή δεν ήμασταν υποψιασμένοι. Κάτι μελανιές (που είχε) σου έλεγε “χτύπησα στο ράφι, στο ντουλάπι”. Δεν σου πήγαινε ο νους. Απλά αυτόν τον φοβόμουν. Της είχα μιλήσει».

«Και να συνέβαινε κάτι, δεν θα το έλεγε ποτέ, δεν μιλούσε»

Το παρελθόν της δείχνει, ότι αυτή η γυναίκα υπήρξε σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Όμως η ίδια σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μιλούσε. «Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε που να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες “έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου”, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα-δυο σχέσεις της έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι» λέει η πρώην εργοδότριά της.

Μάλιστα, άλλη εργοδότρια της 40χρονης μιλώντας στην εκπομπή του MEGA τονίζει, ότι η 40χρονη στο παρελθόν είχε σχέση με έναν άλλον άντρα και ενώ μπορεί να έβλεπαν σημάδια στο σώμα της, εκείνη δεν παραδεχόταν τίποτα. «Ήταν γενικά στεναχωρημένη. Είχε κάποιο τρέμουλο κάποιες φορές, ίσως ήταν και χτυπημένη κάποιες άλλες. Ποτέ όμως δεν παραδέχτηκε κάτι, σε μένα τουλάχιστον. Την είδα πριν ένα μήνα στην παιδική χαρά με τα παιδάκια της και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Και την είχα ρωτήσει, πώς περνάει με τον καινούργιο της σύντροφο, σύζυγο δεν ήξερα αν είχε παντρευτεί και μου είπε, ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη».

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση η 40χρονη

Η 40χρονη αποσωληνώθηκε και πλέον έχει συνέλθει, ωστόσο η κατάστασή της υγείας της αν και χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως σταθερή, παραμένει σοβαρή. Την ίδια ώρα, εκδορές εντοπίστηκαν και στο σώμα του 4χρονου παιδιού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της 40χρονης φέρεται να είπε στον παιδοψυχολόγο, ότι μπήκε μπροστά στο σώμα της μητέρας του, για να την προστατεύσει.

Το αγοράκι, μαζί με το 8 μηνών αδερφάκι του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση των αρμοδίων. Η οικογένεια της 40χρονης βρίσκεται στο πλευρό της και προσπαθεί να ορθοποδήσει με μόνο γνώμονα το καλό των παιδιών και της γυναίκας.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος αναμένεται να απολογηθεί για τις αποτρόπαιες πράξεις του ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου.