Η πραγματικότητα που βίωνε η 40χρονη γυναίκα, που εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στο Κορωπί, δεν είχε καμία σχέση με τον ευτυχισμένο κόσμο που πρόβαλε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πίσω από τις φωτογραφίες από εκδρομές και από ανέμελες στιγμές που συνήθιζε να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 40χρονη, κρυβόταν -όπως όλα δείχνουν- η πικρή αλήθεια. Ο 50χρονος σύντροφός της και πατέρας των δύο της παιδιών, που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της, είχε δείξει και στο παρελθόν κακοποιητική συμπεριφορά. «Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά και αν βλέπατε πως την είχε κάνει τότε, θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», αποκάλυψε φίλη της.

Συγκλόνισε ακόμη και τους αστυνομικούς ο 4χρονος

Αυτή τη φορά μοναδικός μάρτυρας της φρίκης ήταν ο μεγάλος γιος του ζευγαριού, το μόλις 4 ετών αγοράκι. Τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπουργείου Δικαιοσύνης, συγκλονίζουν. Το ανήλικο αγοράκι προετοιμάστηκε από παιδοψυχολόγο, για να μπορέσει να μιλήσει για τον ξυλοδαρμό της μητέρας του μπροστά στα μάτια του. Ο πατέρας του χτυπούσε τη μητέρα του στο κεφάλι και το σώμα και έσπρωξε το παιδί, με αποτέλεσμα το ίδιο να τραυματιστεί στο πρόσωπο και τη μέση.

Τα όσα είχε αποκαλύψει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στο σπίτι στο Κορωπί, είναι σοκαριστικά. «Το παιδί χάρηκε πολύ που πήγα στο σπίτι, μου λέει “αυτό είναι το σπίτι μου, αυτά είναι τα παιχνίδια μου, εδώ είναι ο αδερφός μου” και λέω “που είναι η μαμά” και λέει “η μαμά δεν είναι εδώ, αλλά κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα εδώ”».

Η κατάσταση της υγείας της 40χρονης γυναίκας παραμένει κρίσιμη, όμως μετά την αποσωλήνωση της που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο (25/10), οι γιατροί που την παρακολουθούν, πλέον είναι αισιόδοξοι. Τα δύο ανήλικα αγοράκια, 4 ετών και 8 μηνών, παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων. Τη φροντίδα τους έχει αναλάβει για την ώρα ο παππούς τους και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού.