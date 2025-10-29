Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 50χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε βάναυσα τη 40χρονη σύζυγό του, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη στο παιδί του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 40χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρές κακώσεις, έπειτα από άγρια επίθεση με κλωτσιές και μπουνιές που, σύμφωνα με τα στοιχεία, δέχθηκε από τον 50χρονο.

Αρχικά νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο αποσωληνώθηκε και συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Το μόλις τεσσάρων ετών παιδί του ζευγαριού φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές τη φρίκη που βίωνε μέσα στο οικογενειακό σπίτι.