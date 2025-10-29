Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι θεωρούνται ύποπτοι ότι είναι ανάμεσα στους δράστες της ληστείας στην πτέρυγα Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου, όπου εκλάπησαν ανεκτίμητα κοσμήματα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

«Οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στη ληστεία», δήλωσε η Μπεκό.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη βρεθεί ενώ ο εντοπισμός DNA ενός εκ των υπόπτων σε δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή των δραστών συνέβαλε καθοριστικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η ληστεία του αιώνα σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στην πτέρυγα Απόλλων του Λούβρου όπου φυλάσσονται ανεκτίμητα κοσμήματα και έργα τέχνης και διέφυγαν λίγα λεπτά αργότερα με τα κλοπιμαία. Το περιστατικό αποκάλυψε σημαντικά κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Η Λορ Μπεκό ανέφερε ακόμη ότι το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να μπουν και να διαφύγουν από το μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν τη ληστεία.

Τέλος, η εισαγγελέας Λορ Μπεκό ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η συμμορία πίσω από τη ληστεία να αποτελείται από περισσότερα άτομα από τους τέσσερις δράστες που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.