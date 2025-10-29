Η Μπριζίτ Μακρόν αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της εξαιτίας ψευδών ισχυρισμών που διαδόθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της κόρης της ενώπιον δικαστηρίου του Παρισιού.

Η κόρη της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Τιφαίν Οζιέρ, κατέθεσε ότι οι αναρτήσεις που ισχυρίζονταν πως η μητέρα της είχε γεννηθεί άνδρας επηρέασαν βαθιά την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής της. Όπως είπε, η Μπριζίτ Μακρόν ανησυχεί πλέον καθημερινά για την εμφάνιση και τη στάση του σώματός της.

Η 41χρονη δικηγόρος κατέθεσε στη δίκη δέκα ατόμων που κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση σε βάρος της Πρώτης Κυρίας. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δημιούργησαν ή να αναπαρήγαγαν αναρτήσεις με ψευδές και προσβλητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Οζιέρ ανέφερε ότι φωτογραφίες της μητέρας της, ακόμη και από ιδιωτικές στιγμές, δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο συνοδευόμενες από υβριστικά σχόλια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει πλέον να προσέχει διαρκώς τι φορά, πώς στέκεται και πώς κινείται στην καθημερινή της ζωή, γνωρίζοντας ότι η εικόνα της μπορεί να παραποιηθεί για να εξυπηρετήσει αυτές τις επιθέσεις».

Τα εγγόνια της ακούνε σχόλια για τη γιαγιά που είναι… παππούς

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών. Κάποιοι από αυτούς είχαν περιορισμένο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι ήταν περισσότερο γνωστοί στο κοινό.

Όλοι κατηγορούνται ότι ανήρτησαν ή διέδωσαν κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναρτήσεις συνέδεαν τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της, πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο ετών.

Η Οζιέρ, μία από τα τρία παιδιά της Μπριζίτ Μακρόν από τον πρώτο της γάμο, τόνισε ότι οι ψευδείς δημοσιεύσεις προκάλεσαν «επιδείνωση της υγείας και της ποιότητας ζωής» της μητέρας της.

«Δεν περνά μέρα ή εβδομάδα χωρίς κάποιος να της αναφέρει το θέμα αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι «οι συνέπειες για την οικογένειά της είναι ιδιαίτερα βαριές, καθώς ακόμα και τα εγγόνια της ακούνε σχόλια όπως “η γιαγιά σου λέει ψέματα” ή “η γιαγιά σου είναι ο παππούς σου”».

Όπως επισήμανε, «αυτό την επηρεάζει βαθιά. Δεν ξέρει πώς να το σταματήσει… Δεν είναι εκλεγμένη, δεν έχει επιδιώξει δημόσιο ρόλο, κι όμως βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο αυτών των επιθέσεων». Και κατέληξε: «Ως κόρη, γυναίκα και μητέρα, δεν θα ευχόμουν σε κανέναν να ζήσει τη ζωή της».

Η υπόθεση των ψευδών ισχυρισμών

Η Οζιέρ υπογράμμισε ότι η μητέρα της ζει πλέον «σε συνεχή εγρήγορση, φοβούμενη πως η παραμικρή εικόνα της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει νέες επιθέσεις». Όπως είπε, η Μπριζίτ Μακρόν αδυνατεί να απολαύσει μια φυσιολογική καθημερινότητα χωρίς το θέμα αυτό να επανέρχεται συνεχώς.

Οι ψευδείς ισχυρισμοί ότι η Πρώτη Κυρία είναι στην πραγματικότητα άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικών ενεργειών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το ζεύγος Μακρόν έχει καταθέσει αγωγή δυσφήμησης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της συντηρητικής σχολιάστριας Κάντας Όουενς, η οποία φέρεται να αναπαρήγαγε τους ψευδείς ισχυρισμούς.