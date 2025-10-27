Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (27/10) η πολύκροτη δίκη στο Παρίσι δέκα κατηγορουμένων για παρενόχληση της συζύγου του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, διαδίδοντας κακόβουλες φήμες, ότι στην πραγματικότητα είναι άνδρας, με την ίδια πάντως να μην δίνει το παρόν στο δικαστήριο.

Οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για σεξιστική διαδικτυακή παρενόχληση, αφού φέρονται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τροφοδοσία ισχυρισμών στο διαδίκτυο σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξαν Γάλλοι εισαγγελείς. Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν επίσης στην Μπριζίτ Μακρόν για την διαφορά ηλικίας 24 ετών που έχει με τον σύζυγό της, χαρακτηρίζοντάς την ως «παιδεραστή». Το ισχυρό ζευγάρι της Γαλλίας, που είναι παντρεμένο από το 2007, γνωρίστηκε για πρώτη φορά στο Λύκειο, όταν εκείνος ήταν μαθητής και εκείνη ήταν καθηγήτρια.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης δύο ετών, εάν καταδικαστούν, βρίσκεται ένας αυτοαποκαλούμενος μέντιουμ, ένα στέλεχος του χώρου της διαφήμισης, ένας εκλεγμένος αξιωματούχος, μία δασκάλα και ένας επιστήμονας πληροφορικής. Η δίκη αυτή έρχεται μετά την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλαν οι Μακρόν στην συντηρητική Αμερικανίδα influencer, Candace Owens τον περασμένο Ιούλιο, οπότε ξεκίνησε με αναρτήσεις της να σπέρνει αμφιβολίες για το βιολογικό φύλο της 72χρονης Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

10 on trial for claiming French president’s wife Brigitte Macron is really a man https://t.co/1qfrfuORzU pic.twitter.com/zJfxBbLaPf — New York Post (@nypost) October 27, 2025

Οι Μακρόν αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό θεωρίες συνωμοσίας, ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας, με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, το οποίο είναι στην πραγματικότητα το όνομα του αδελφού της. Η Μπριζίτ και ο αδελφός της κέρδισαν πέρσι μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον δύο γυναικών, που διέδιδαν αυτούς τους ισχυρισμούς στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το εφετείο του Παρισιού ανέτρεψε την απόφαση τον περασμένο Ιούλιο, αλλά η Μπριζίτ και ο αδελφός της άσκησαν έφεση κατά της απόφασης.