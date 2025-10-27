Δέκα άτομα δικάζονται στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν

Αρχίζει σήμερα στο Παρίσι η δίκη δέκα κατηγορουμένων για τη διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, σε υπόθεση που σχετίζεται με ψευδείς φήμες πως η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είχε γεννηθεί άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Η δίκη έρχεται μετά την αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσαν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του στις ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου, σε σχέση με μια φήμη που ενισχύθηκε και επαναλήφθηκε στο διαδίκτυο ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Στην αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ γίνεται λόγος για «επαληθεύσιμα ψευδείς πληροφορίες» που επαναλαμβάνονται στο διαδίκτυο από την δεξιά podcaster Κάντας Όουενς, ότι η Μπριζίτ Μακρόν, 72 ετών, γεννήθηκε άνδρας. Η αγωγή στις ΗΠΑ ανέφερε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία διαψεύδουν σαφώς αυτή την «γκροτέσκα αφήγηση», η οποία είχε μετατραπεί σε «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης» και «αμείλικτο εκφοβισμό σε παγκόσμια κλίμακα».

Η γαλλική δίκη για διαδικτυακή παρενόχληση είναι ξεχωριστή από την αμερικανική δικαστική διαδικασία και αφορά νομική καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν το 2024. Δέκα κατηγορούμενοι – οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών – θα δικαστούν στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, με την κατηγορία της διαδικτυακής παρενόχλησης κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται κάθε παράνομη πράξη, έχουν κατηγορηθεί ότι έκαναν πολυάριθμα κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της κας. Μακρόν, εκισώνοντας μάλιστα τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδεραστία», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Πηγή: Guardian