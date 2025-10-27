αναζητήση
25 oC
Κόσμος

Δέκα άτομα δικάζονται στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν

Δέκα άτομα δικάζονται στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν
TANEA Newsroom 27/10/2025, 14:39
Αρχίζει σήμερα στο Παρίσι η δίκη δέκα κατηγορουμένων για τη διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, σε υπόθεση που σχετίζεται με ψευδείς φήμες πως η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είχε γεννηθεί άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Η δίκη έρχεται μετά την αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσαν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του στις ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου, σε σχέση με μια φήμη που ενισχύθηκε και επαναλήφθηκε στο διαδίκτυο ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Στην αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ γίνεται λόγος για «επαληθεύσιμα ψευδείς πληροφορίες» που επαναλαμβάνονται στο διαδίκτυο από την δεξιά podcaster Κάντας Όουενς, ότι η Μπριζίτ Μακρόν, 72 ετών, γεννήθηκε άνδρας. Η αγωγή στις ΗΠΑ ανέφερε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία διαψεύδουν σαφώς αυτή την «γκροτέσκα αφήγηση», η οποία είχε μετατραπεί σε «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης» και «αμείλικτο εκφοβισμό σε παγκόσμια κλίμακα».

Η γαλλική δίκη για διαδικτυακή παρενόχληση είναι ξεχωριστή από την αμερικανική δικαστική διαδικασία και αφορά νομική καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν το 2024. Δέκα κατηγορούμενοι – οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών – θα δικαστούν στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, με την κατηγορία της διαδικτυακής παρενόχλησης κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται κάθε παράνομη πράξη, έχουν κατηγορηθεί ότι έκαναν πολυάριθμα κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της κας. Μακρόν, εκισώνοντας μάλιστα τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδεραστία», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Πηγή: Guardian

ΠΑΣΟΚ: Ο διευθυντής των 24 ωρών


Τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση του Γιώργου Παπαβασιλείου που οδηγήθηκε σε παραίτηση πριν αναλάβει ουσιαστικά την πλέον νευραλγική θέση στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη.
Διαβάστε το άρθρο της Μυρτώς Λιαλιούτη
Πέθανε το «ωραιότερο αγόρι στον κόσμο»

Ισραήλ: Απορρίπτουμε τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα
Καναδάς: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ο Μαρκ Κάνρεϊ – Αρνητικός ο Τραμπ

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε κατά 10% τους δασμούς επί των καναδικών προϊόντων, οργισμένος από διαφημιστικό σποτ, που παρουσίαζε αποσπάσματα ομιλίας του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, που προειδοποιούσε για τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών δασμών επί τις αμερικανικής οικονομίας. «Είμαστε έτοιμοι […]

27/10/2025 14:26
Λιθουανία: Θα καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών από τη Λευκορωσία που διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάρριψη μπαλονιών που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνται από διακινητές και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία. Η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε πως τα μπαλόνια έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στην αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη Βαλτική χώρα. Την περασμένη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναγκάστηκε […]

27/10/2025 13:52
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργαστούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δήλωσή του στον ιστότοπο Axios. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας στα σημερινά όρια του μετώπου. «Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο […]

27/10/2025 13:24
Ισραήλ: Απαραίτητη η επιστροφή όλων των σορών ομήρων πριν τα επόμενα στάδια εκεχειρίας

Το Φόρουμ των Οικογενειών ζητά την αναστολή των επόμενων σταδίων της εκεχειρίας όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις 13 σορούς ομήρων. Καλεί Ισραήλ, ΗΠΑ και μεσολαβητές να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας.

27/10/2025 13:23
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία – «Ήταν τέλεια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), χωρίς όμως να διευκρινίσει τον λόγο. Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One με προορισμό το Τόκιο. «Ήταν τέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας […]

27/10/2025 12:55
