Η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό μίλησε για τις ψευδείς φήμες, που υποστήριζαν ότι είχε πεθάνει. Η 91χρονη μέσω ανάρτησής της στο «X» δήλωσε ότι οποιαδήποτε εικασία σχετικά με το θάνατό της ήταν “fake news“, που διαδόθηκαν από έναν «ανόητο».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει μία σοβαρή ασθένεια. Ένας influencer, ο Aniss Zitouni, γνωστός ως Aqababe, εκμεταλλεύτηκε αυτήν την είδηση και έκανε πολλές αναρτήσεις, που υποστήριζαν ότι η ηθοποιός δεν βρισκόταν πλέον στην ζωή.

«Σύμφωνα με αποκλειστικές μου πληροφορίες, η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα. Μια εμβληματική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», έγραψε ο Aqababe.

Σε απάντηση στις φήμες, η 91χρονη ηθοποιός, δήλωσε μέσω «X»: «Δεν ξέρω ποιος ανόητος διέδωσε απόψε αυτές τις ψευδείς ειδήσεις για το γεγονός ότι εξαφανίστηκα, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ».

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Παρόλα αυτά, ο Aqababe συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η εμβληματική ηθοποιός έχει πεθάνει, καθώς υποστηρίζει ότι ο λογαριασμός της στο «X», δεν διαχειρίζεται από την ίδια την Μπριζίτ Μπαρντό.

J’ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot. Ce n’est pas elle qui gère son Twitter, vous verrez bien au moment de l’officialisation du deces par l’AFP https://t.co/NebaFlJKDZ — AQABABE (@AQABABE_) October 22, 2025

Στις 17 Οκτωβρίου, η Μπριζίτ Μπαρντό πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η επέμβαση ήταν επιτυχής», ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα χαλαρώνει στο σπίτι της.

Αγώνας για ζωή

Η «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης περνά τα τελευταία χρόνια μία ήρεμη ζωή στη La Madrague, στο Σαιν Τροπέ. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια, όπως αναπνευστικά και κινητικά προβλήματα, ενώ, έχει ιστορικό καρκίνου του μαστού.

Παρά τα προβλήματα υγείας, συνεχίζει να έχει μία έντονη πνευματική και συναισθηματική παρουσία, ιδιαίτερα μέσω του έργου και της προσφοράς για την προστασία των ζώων και της πρόσφατης συγγραφικής της δραστηριότητας.

Σε μία κίνηση, που αναδεικνύει τη ψυχική της δύναμη και το άσβεστο πάθος για τη ζωή, την 1 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ένα νέο προσωπικό έργο, ένα είδος ημερολογίου ζωής, το BBcédaire, με σκέψεις για τη ζωή, τον έρωτα και τη φύση.

Στο βιβλίο, υπάρχουν αναφορές σε ανθρώπους, που σημάδεψαν τη ζωή της, όπως ο Ζαν – Πολ Μπελμοντό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «υπέροχο και θαρραλέο», ο Αλέν Ντελόν, για τον οποίο λέει ότι ενσάρκωνε «το καλύτερο και το χειρότερο», ενώ, ασκεί κριτική για τη σύγχρονη Γαλλία, την οποία βλέπει ως «υποτακτική, άρρωστη και κατεστραμμένη».

Επιπλέον, εκφράζει παράπονα για την αλλαγή του αγαπημένου της Σαιν Τροπέ, που έχει γίνει –όπως επισημαίνει– μια πόλη δισεκατομμυριούχων.