Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες με αναστολή και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού δέκα άτομα, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό σε βάρος της συζύγου του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η υπόθεση συνδέεται με την αγωγή για δυσφήμιση που είχε υποβάλει το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιουλίου. Η αγωγή αφορούσε την «ψευδή είδηση» που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια διαδόθηκε στη Γαλλία και διεθνώς, σύμφωνα με την οποία η Μπριζίτ Μακρόν ήταν «τρανσεξουαλική γυναίκα».

Η προσφυγή στις αμερικανικές αρχές στρεφόταν κατά ακροδεξιάς podcaster, δημιουργού της σειράς βίντεο “Becoming Brigitte”, με τη δίκη να εκκρεμεί ακόμη. Στη σημερινή διαδικασία στο Παρίσι παρούσα ήταν η 41χρονη κόρη της Πρώτης Κυρίας, δικηγόρος Τιφαίν Οζιέρ.

Κατά την κατάθεσή της, η Οζιέρ κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της, επισημαίνοντας τη «συστηματική αμφισβήτηση» της ταυτότητας και της ακεραιότητάς της. Όπως είπε, αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκταση του φαινομένου», αλλά διαπίστωσε ότι προκαλούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της, τα οποία δεχόταν ερωτήσεις «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Οι καταδικασθέντες είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών και προέρχονται από διάφορα επαγγελματικά πεδία: διαφήμιση, εκπαίδευση, τέχνες, πληροφορική και άλλα.

Οι αυστηρότερες ποινές επιβλήθηκαν στον διαφημιστή που δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan». Σε διαδικτυακές του αναρτήσεις είχε χαρακτηρίσει τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν ως «παιδεραστία». Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι επρόκειτο για «σατιρικά» σχόλια, επικαλούμενος την ελευθερία της έκφρασης.