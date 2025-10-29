Με γκολ του Μπακού, ο Ατρόμητος προηγείται στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σταυρόπουλος «έπιασε» την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Μπακού με νέα κεφαλιά από την μικρή περιοχή έκανε το 1-0.

Δείτε το γκολ του Ατρομήτου: