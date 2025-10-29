Με γκολ του Μπακού, ο Ατρόμητος προηγείται στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι.
Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σταυρόπουλος «έπιασε» την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Μπακού με νέα κεφαλιά από την μικρή περιοχή έκανε το 1-0.
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ παρουσιάστηκε και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σερβική ομάδα να δημοσιεύει βίντεο από τη φωτογράφισή του και να στέλνει μήνυμα... αυτοπεποίθησης ενόψει της συνέχειας.
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μετά τον αγώνα Παναθηναϊκού – Αστέρα AKTOR στους Αμπελοκήπους. Αστυνομικοί συνέλαβαν 49χρονο πατέρα, ο οποίος έδωσε στο ανήλικο παιδί του – ηλικίας κάτω των 12 ετών – δύο πυροτεχνήματα, τα οποία εκείνο άναψε μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το περιστατικό εντοπίστηκε μέσω του συστήματος καμερών ασφαλείας του γηπέδου, με […]
Παρακολουθήστε το video με τα στιγμιότυπα για το πώς έφτασε ο Ολυμπιακός στο εμφατικό 5-0 κόντρα στον Βόλο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στον Βόλο και τη νίκη του Ολυμπιακού με 5-0 αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που έχουν οι επιθετικοί της ομάδας του